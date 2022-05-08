بدء المرحلة الثانية لـ الانتخابات النيابية اللبنانية للمغتربين في 48 دولة

بدأت اليوم انتخابات النيابية اللبنانية للمغتربين في الخارج في 48 دولة بينها 8 دول أفريقية، من أجل التصويت واختيار 128 مرشحاً لتشكيل البرلمان اللبناني، على أن تتمّ الانتخابات النيابية داخل البلاد في الـ15 من الشهر الجاري، وسط تقرب دولي ومحلي من أجل الوصول إلى برلمان لبناني وسط حالة أزمة اقتصادية طاحنة يمر بها اللبنانيون زادت من حدتها الأزمة الاقتصادية العالمية التي وقعت على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية، أعلنت أن انتخابات النيابية اللبنانية للمغتربين في الخارج تمت على دفعتين، الأولى بدأت يوم الجمعة الماضية في إيران بالإضافة إلى 9 دول عربية، أما اليوم فإن مراكز الاقتراع التابعة للسفارات اللبنانية في الخارج التي بلغت 48 دولة، فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين اللبنانيين.

«عون» يتفقد سير انتخابات النيابية اللبنانية

وذكرت وسائل إعلام محلية لبنانية، أنَّ ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون، توجه اليوم إلى مقر وزارة الخارجية لمتابعة سير انتخابات النيابية اللبنانية في الخارج، وتفقد «عون» غرفة هيئة الرقابة، وأطلع على سير الانتخابات وأساليب مراقبتها كيفية مراقبة الانتخابات في الخارج.

في الوقت نفسه، أعلن ​وزير الخارجية والمغتربين​ ​عبدالله بو حبيب​، في تصريحات صحفية اليوم، أنَّ عدد الناخبين في ​أستراليا​ حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت بيروت، بلغ 7627 ناخباً من أصل 20661 ناخباً بنسبة إقبال 37%.

وحول المؤشرات الأولية لنسب الاقتراع، كشف «بوحبيب» أن نسبة الاقتراع في دبي بلغت 15% حتى التاسعة والنصف صباحاً، بينما بلغ عدد الأصوات في أبو ظبي 509 أصوات فقط، بعد 3 ساعات ونصف من بدء انتخابات المغتربين في الإمارات.

الإقبال 70% في 3 دول

وحول المؤشرات الخاصة بالدفعة الأولى من انتخابات النيابية اللبنانية التي تمت يوم الجمعة الماضي، قال «بوحبيب» إنَّ النسبة النهاية للتصويت بلغت 59.49%، مشيراً إلى أن 3 دول من إجمالي 9 دول بلغت نسبة التصويت فيها 70% وهي إيران وسوريا والبحرين، بينما سجّلت انتخابات النيابية البرلمانية في كل من العراق ومصر نسبة إقبال دون الـ50%.