جمعية الصحفيين الإماراتية: مصر لها دور ريادي بالمنطقة والعالم

قال محمد الحمادي، رئيس جمعية الصحفيين الإماراتية، إن الشيخ محمد بن زايد، الحاكم الجديد لدولة الإمارات، يؤمن بشكل كامل على أهمية ما تلعبه جمهورية مصر العربية من دور ريادي في المنطقة العربي والعالمية ككل، لافتا إلى أن هناك الكثير من الملفات التي سيهتم بها الحاكم الجديد للإمارات، فيما وستكون المرحلة المقبلة أكثر زخما وإنجازا لما فيه خير المنطقة وشعبها.

الحمادي: تعمل المنطقة على محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة

وأضاف «الحمادي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المحور الحالي الذي تتحرك فيه كل من الإمارات والسعودية ومصر والإمارات والأردن والبحرين والمغرب فجميعهم يعملون من أجل حماية الأمن والاستقرار في دولنا، وكذا محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة، وذلك لأن أثر الإرهاب بات واضحًا بشكل كبير.

وواصل قائلا: «نعيش حاليًا في واحدة من أصعب الحروب الكبرى وهي الحرب بين كل من أوكرانيا وروسيا، والتي ستؤثر على دول المنطقة ككل، وستحتاج لتنسيق عالٍ مع كل دول المنطقة، كما أن الموقف العربي كان محترما تجاه كل الأطراف الدولية».

دولة الإمارات تلعب دورًا مهمًا في المنطقة

وأوضح أن دولة الإمارات تلعب دورًا مهمًا في المنطقة، وهو دور متناسق ومتوافق بشكل كبير مع ما تلعبه مصر والمملكة العربية السعودية، كما ويوجد تنسيق عالٍ ما بين الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي عهد المملكة العربية السعودية في الكثير من القضايا.