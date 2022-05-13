«سي إن بي سي» عن وفاة الشيخ خليفة بن زايد: قاد بلاده في أوقات صعبة

سلطت شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية الضوء على وفاة الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات، والذي وافته المنية، اليوم، وكان ثاني رئيس لدولة الإمارات، حيث تولى المسؤولية منذ عام 2004، ويُنسب إليه الفضل في المساعدة في دفع الإمارات إلى الصدارة العالمية، وكذلك قيادة البلاد خلال الأوقات المضطربة مثل الأزمة المالية لعام 2008.

وتابعت الشبكة الأمريكية أن الشيخ خليفة نادرًا ما شوهد علنًا في السنوات الماضية، وأصبح دوره رسميا مع إصدار المراسيم الخاصة بالدولة، كما أصبح شقيقه، ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، يسهم في إدارة الشؤون اليومية للبلاد.

وفاة الشيخ خليفة بن زايد الابن الأكبر للشيخ زايد

وأضاف التقرير في سياق الحديث عن وفاة الشيخ خليفة بن زايد الذي ولد عام 1948 في أبو ظبي، قبل 23 عامًا من إنشاء دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971، وهو الابن الأكبر للشيخ زايد، مؤسس الدولة، وقبل توليه الرئاسة، كان ولي عهد أبوظبي ورئيس المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي، أعلى هيئة لصنع القرار في مجال الطاقة في الإمارة الغنية بالنفط. وكان الشيخ خليفة قد تولى رئاسة دولة الإمارات في نوفمبر 2004، بعد اجتماعات بين أبناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مع قادة الإمارات، تولى بعدها رئاسة البلاد.

محمد بن زايد ينعى الشيخ خليفة

من جانبه، نعى الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وذكر الشيخ محمد بن زايد على حسابه في «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون. فقدت الإمارات ابنها البار وقائد مرحلة التمكين وأمين رحلتها المباركة»، وتابع: «مواقفه وإنجازاته وحكمته وعطاؤه ومبادراته في كل زاوية من زوايا الوطن.. خليفة بن زايد، أخي وعضيدي ومعلمي. رحمك الله بواسع رحمته وأدخلك في رضوانه وجنانه».