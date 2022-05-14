مركز معلومات الوزراء: ارتفاع مؤقت في الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والتابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ما أصدرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO حول آخر التحديثات المناخية.

وكتبت الصفحة الرسمية للمركز عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ما أصدرته المنظمة العالمية للأرصاد الجوية WMO حول آخر التحديثات المناخية تشير إلى احتمالية حدوث ارتفاع مؤقت في درجة الحرارة العالمية بمقدار 1,5 درجة مئوية خلال سنة واحدة على الأقل من السنوات الخمس المقبلة، بالمقارنةً بدرجات الحرارة خلال العصر ما قبل الصناعي، كما يتزايد هذا الاحتمال مع مرور الوقت».

احتمالية أن يصبح أحر عام خلال الفترة من 2022 إلى 2026

كما أن هناك احتمال بنسبة 93 في المائة أن يصبح عام واحد على الأقل في الفترة 2022-2026 أحر عام مسجل، ليحل محل عام 2016 كأحر عام.

ووفقا للتحديث العالمي للمناخ السنوي إلى العقدي، الذي أصدره مكتب الأرصاد الجوية بالمملكة المتحدة (Met Office) وهو مركز المنظمة (WMO) الرائد في هذه التنبؤات، ثمة احتمال أيضا بنسبة 93 في المائة أن يتجاوز متوسط درجة الحرارة للسنوات الخمس 2022-2026 متوسط السنوات الخمس الماضية 2017-2021.

ويستفيد هذا التحديث السنوي من خبرات علميي المناخ المشهود لهم دوليا، ومن أفضل نظم التنبؤ في المراكز المناخية الرائدة في شتى أنحاء العالم، لإنتاج معلومات تمكِّن صانعي القرار من اتخاذ إجراءات.

الاقتراب من الوصول مؤقتا إلى الحد الأدنى المحدد في اتفاق باريس

ويتزايد بشكل مطرد احتمال تجاوز 1.5 درجة مئوية مؤقتا منذ عام 2015 عندما كان هذا الاحتمال منعدما تقريبا، وبلغ هذا الاحتمال نسبة 10 في المائة في الفترة 2017-2021، وارتفع هذا الاحتمال إلى ما يقرب 50 في المائة في الفترة 2022-2026.

وقال الأمين العام للمنظمة (WMO)، البروفيسور بيتيري تالاس: «إن هذه الدراسة تبين – بمهارة علمية فائقة – أننا نقترب بشكل ملحوظ من الوصول مؤقتا إلى الحد الأدنى المحدد في اتفاق باريس بشأن تغير المناخ. وإن 1.5 درجة مئوية ليست نتيجة إحصاءات عشوائية، بل هي مؤشر على النقطة التي ستصبح فيها التأثيرات المناخية أشد ضرراً بالناس بل وبالكوكب بأسره».