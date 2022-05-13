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مجلس الوزراء ناعيا الشيخ خليفة بن زايد: الأمة فقدت قائدا حكيما

كتب:

محمد مجدي
02:34 م | الجمعة 13 مايو 2022
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

نعى مجلس الوزراء، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، الذي وافته المنية بعد رحلة مليئة بالإخلاص والعطاء لوطنه وأمته.

وأعرب مجلس الوزراء عن خالص العزاء والمواساة لحكومة وشعب الإمارات العربية الشقيقة، وللأمتين العربية والإسلامية، حيث فقدنا معا قائدا حكيما، وزعيما ذا رؤية وبصيرة، كانت له بصماته الواضحة في رفعة شأن وطنه، ودعم أمته.

وأكد مجلس الوزراء أن المغفور له كان دوما مساندا لمصر وشعبها، لم يتأخر يوما عن تقديم الدعم في أصعب التحديات، وهذا عهدنا دوما بدولة الامارات العربية الشقيقة؛ قيادة وحكومة وشعبا، نقف معا يدا بيد من أجل صالح بلدينا وشعبينا. حمى الله الإمارات الشقيقة وأهلها، ومتعها دوما بالأمن والاستقرار والرخاء.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.