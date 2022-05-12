حالة الطقس غدا الجمعة 13-5-2022 في مصر.. نشاط للرياح والحرارة تصل لـ43 درجة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الجمعة، ستشهد استمرارا في ظهور الشبورة المائية بالصباح الباكر، على الطرق الزراعية والصحراوية، ومدن القناة، والقاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية الغربية، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية، على جميع أنحاء البلاد، عدا محافظة جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر.

طقس حار على القاهرة

أشارت الأرصاد الجوية، في بيان اليوم، إلى أن الطقس غدا سيكون حارا على الوجه البحري، ومائلا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية للبلاد، ووسط سيناء، والقاهرة الكبري، فيما يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، على أن يكون شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأضافت أن فترات سطوع الشمس ستزيد خلال النهار، على جميع أنحاء الجمهورية، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، خاصة على محافظات جنوب البلاد، حيث تصل درجات الحرارة إلى 43 درجة مئوية.

لطيف خلال ساعات المساء

ذكرت الأرصاد أن الطقس خلال ساعات المساء، سيكون معتدل الحرارة على مدن القاهرة الكبرى، والوجه البحري، وجنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد، في حين سيكون لطيفا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء.

وتسجل درجات الحرارة الصغرى خلال ساعات المساء، ما بين 20-28 بشكل متفاوت بين محافظات شمال البلاد، والقاهرة الكبرة، وحتى شمال وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 20.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 26.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 25.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 43 والصغرى 28.