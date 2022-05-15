مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15-5-2022 في محافظات مصر

كشفت هيئة المساحة المصرية عن مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من المحافظات الأخرى، إذ يبحث بشكل يومي المواطنين عن مواعيد جميع الفروض لتأديتها في مواقيتها المحددة، وتحديدًا موعد صلاة الفجر، حيث يقوم البعض بضبط المنبه قبل صوت الأذان بوقت ضئيل للاستيقاظ والوضوء وقراءة القرآن الكريم.

ونوضح من خلال التقرير التالي مواقيت الصلاة اليوم الأحد الموافق 15 مايو من عام 2022، والتي نوه عنها الموقع الرسمي لهيئة المساحة المصرية في عدد من مدن ومحافظات مصر، وجاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:22 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:50 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:27 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 6.40 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:08 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

- موعد أذان الفجر: الساعة 3:24 صباحًا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:57صباحًا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:36 مساءً.

- أذان المغرب: الساعة 06:49 مساءً.

- أذان العشاء: الساعة 8:19 مساءً.

مواقيت الصلاة في الغربية

-موعد أذان الفجر: الساعة 03:20 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:31 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:44 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:13 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:32 صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:52 صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:23 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:36 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 08:01 مساءً.

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 03:30صباحا.

- موعد أذان الظهر: الساعة 11:48صباحا.

- موعد أذان العصر: الساعة 03:18 مساءً.

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:31 مساءً.

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:55 مساءً.