فخري الفقي: التضخم المستورد من الخارج يتسارع والدولة أدارت الأزمة بجدارة

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك موجة كبرى من التضخم المستورد من خارج مصر، حيث أنه، وبسبب وجود مشكلات في سلاسل الإمداد على مستوى العالم، أدت إلى زيادة التضخم، معبرًا بقوله: «التضخم بعد أزمة أوكرانيا بدأ يتسارع، وأدارت الدولة تأثيرات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية بجدارة».

الفقي: المنتجات البترولية ارتفعت

وأضاف «الفقي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن المنتجات البترولية ارتفعت أسعارها خلال الفترة الماضية، كما وأن مصر هي من أكبر الدول استيرادا للقمح فقد أدى ذلك إلى تكبد الدولة الكثير من الأموال، حيث أن طن القمح كان سعره 250 دولارا، وحاليا بات سعره 400 دولارا.

واستطرد: «من حسن حظنا إننا عندنا مخزون كافي، والمحصول الجديد داخل عليا وهاخد منه 6 مليون طن وأدينالهم أسعار قريبة من الأسعار العالمية، ومع بداية عام 2023 عندنا مخزون يكفي لنهاية السنة دي وشهر من السنة الجديدة، وفيه مش أقل من 60 مليون بيستفيدوا من العيش المدعم».

وأوضح أن صناديق الاستثمار الأجنبية دائما ما تذهب للأسواق الناشئة مثل مصر، وتأتي بمليارات الدولارات وتضعها في البنوك ما يجعل الاقتصاد المصري مستمرا: «بتسند مع البنوك في تسوية عجز الموازنة بدل ما البنوك تشيلها لوحديها، ولكن في حال الأزمات بتهرب وتروح لأمريكا لأن الأرض بتاعتها».