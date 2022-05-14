فخري الفقي: تكلفة رغيف العيش ستظل 5 قروش بالموازنة الجديدة

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة المصرية والحكومة يعملان سويا على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال حزمة من القرارات التي تعطي الثقة والاطمئنان للمستثمر، لافتا إلى أن مصر بها فرص استثمارية كبيرة، والدولة تعمل على تحسين المناخ الاستثماري.

الفقي: إنجاز المشروعات القومية تم في وقت صحيح وقياسي

وأضاف «الفقي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن البنية التحتية المصرية والمشروعات القومية التي استطاعت الدولة إنجازها فقد تمت في وقتها الصحيح، «البنية التحتية هي أهم شيء يبحث عنه المستثمرون وهو ما سعت لتحقيقه القيادة السياسية».

وتابع قائلا: «الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق الحوار الوطني لمصر علشان المواطن المصري يعبر، والموازنة العامة الجديدة راعت البعد الاجتماعي بشكل كبير ومن أولوياتها رفع المعاناة عن المواطن، وستظل تكلفة رغيف العيش 5 قروش، وبند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية هنجد أن الدعم عن الـ87 مليار جنيه للعام المالي السابق».

وأوضح أن الموازنة الجديدة قد اهتمت بزيادة المرتبات والمعاشات وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، كما وحافظت الدولة على سعر رغيف الخبز واستمرار دعم الدولة له، «البعد الاجتماعي مهم علشان المواطن يحس أن الحكومة معاه».

وتابع: «الموازنة الجديدة رفعت مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي بشكل كبير، و85% من الاقتراض بيتم بشكل داخلي، وهذا الاقتراض بيكون من الناتج المحلي الإجمالي، وعليا دين خارجي وصل لـ145 مليار دولار، والحكمة من الديون بناء مشروعات تنموية وقومية، والنشاط الاقتصادي من غير كهرباء لا يوجد».