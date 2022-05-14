من عرض «البودي الجاردات» إلى «البوكس».. تفاصيل ضبط مدرِّسة الأحياء

صباح يوم الأربعاء 11 مايو 2022، ظهرت فتاة في عقدها الثاني من العمر، محاطة بمجموعة من الأشخاص مفتولي العضلات يرتدون زيا أسود موحدا، ما أثار ضجة عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مرور بعض الدقائق، أكد المتابعون أنها مدرِّسة أحياء تدعى أسماء عماد برفقة مجموعة من «بودي جاردات»، ظهرت بهذا الشكل أثناء دخولها لأحد المراكز لتقديم درس لطلابها، الأمر الذي دفع رواد وسائل التواصل الاجتماعي إلى السخرية من ظهورها بهذه الحالة.

تعود البداية إلى تخرج أسماء عماد صاحبة الـ25 عاما، من كلية العلوم قسم الأحياء، لكنها لم تلتحق بالتدريس ولا تزاول مهنة التعليم، إذ قررت فتح مركز خاص بتقديم دروس الأحياء للطلاب دون ترخيص، ونظرا لصعوبة المادة، نظمت عرضا مسرحيا لتسهيل المعلومة على الطالب، زاعمة أنها حصلت على ترخيص لتقديمها، وذلك بمساعدة شقيقها وزوجها، الذي تبين أنه أحد أفراد مجموعة الحراس الشخصية «البودي جارد».

القبض على مدرسة الأحياء

تمكنت مباحث الجيزة من القبض على مدرسة الأحياء أسماء عماد، تقطن في منطقة الهرم، وذلك لأنها تقوم بتقديم دروس خصوصية في سناتر تعليمية غير مرخصة ونظمت مؤخرا عرضا مسرحيا تعليميا بمسرح مجاور لقسم الأزبكية بالقاهرة حضره 300 طالب، كما تم ضبط جميع المشاركين في تنظيم ذلك العرض، ومن بينهم زوجها المسؤول عن الفرقة المسرحية و4 بودي جاردات.

استمرار التحقيق مع مُدرِّسة الأحياء

وأوضحت تحريات المباحث أن أجهزة الأمن في الجيزة تجري تحريات مكثفة عن واقعة مدرسة الأحياء التي ظهرت خلال حصة درس خصوصي وسط حشد كبير من الطلاب وظهر بجانبها مجموعة من البودي جاردات وهي في طريقها لحضور حصة الدرس، ما أثار موجة من السخرية بين رواد منصات التواصل الاجتماعي، وما زالت التحقيقات مستمرة حتى الآن.