القبض على «مُدرسة الأحياء» وزوجها و4 بودي جاردات.. والتحريات: لا تعمل في أي مدرسة

تمكنت مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس من القبض على مدرسة الأحياء وتبين أنها تدعى «أسماء» وعمرها 25 سنة، مقيمة الهرم، وكانت تختبى في منزل والدها بالطالبية، وتبين أنها حاصلة على بكالوريوس علوم قسم أحياء ولا تعمل في أي مدرسة وتقوم بتقديم دروس خصوصية في سناتر تعليمية غير مرخصة ونظمت مؤخرا عرضا مسرحيا تعليميا بمسرح مجاور لقسم الازبكية القاهرة حضره 300 طالب بدون ترخيص.

القبض على زوج مدرسة الأحياء

وتمكنت المباحث من ضبط جميع المشاركين في تنظيم ذلك العرض ومن بينهم زوجها المسئول عن الفرقة المسرحية و 4 بودي جاردات.

وأفادت تحريات مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث أن الصور المتداولة لمُدرسة الأحياء خلال حفلة حضرها مجموعة بودي جاردات صحيحية، وأن تلك الصور المتداولة على منصات التواصل الإجتماعي حقيقية وأن الشرطة تواصل البحث عن المدرسة بسبب إعطاء دروس خصوصية بالمخالفة للقانون.

تحريات مكثفة عن مدرسة الأحياء

وأوضحت تحريات المباحث أن أجهزة الأمن في الجيزة تجري تحريات مكثفة عن واقعة مدرسة الأحياء التي ظهرت خلال حصة درس خصوصي وسط حشد كبير من الطلاب وظهر بجانبها مجموعة من البودي جارات وهي في طريقها لحضور حصة الدرس ما آثار موجة من السخرية بين رواد منصات التواصل الاجتماعي.

مدرسة الأحياء وحفلة البودي جاردات

كان رواد منصات التواصل الاجتماعي تداولوا صور مدرسة الأحياء على نطاق واسع وتبعها خروج المدرسة للحديث للوطن عن الواقعة وأكدت أنها أقامت حفلة من أجل تبسيط المعلومات للطلاب وأنها وزعت المعلومات على هيئة مسرحية وأن تكاليف حجز القاعة وإجراءات التأمين كانت على نفقتها، وأن ظهور عدد من الجاردات كان حقيقيًا وأنهم كانوا قرابة 20 شابًا وأثناء دخولها القاعة تبعها عدد منهم تقديرًا لها.