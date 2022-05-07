فخري الفقي: الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة لكبح جماح التضخم

قال الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك تضخما عالميا تسارع بعد الأزمة الأوكرانية، وبالتالي فكان لابد أن تقوم البنوك المركزية باتباع سياسة نقدية متشددة، أهمها رفع سعر الفائدة في البنوك الرئيسية منها، خاصة عملات الاحتياطي الدولي كالفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا المركزي لكبح جماح التضخم.

الفقي: التضخم يؤثر على طبقات كالمتوسطة ومحدودي الدخل

وأضاف «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن التضخم يؤثر على طبقات كالمتوسطة ومحدودي الدخل، فكان من الطبيعي أن تلجأ عدد من البنوك برفع سعر الفائدة في البنك الفيدرالي الأمريكي والإنجليزي بعده بيوم واحد.

الفقي: قد يلجأ المركزي المصري لحجب وديعه الـ18% عن التداول

واستكمل: «البنك المركزي وسيلته في تلجيم التضخم وكبح جماحة هو حجب وديعه الـ18% والتي جمعت من السيولة 620 مليار عن التداول، كما أنه ومن الممكن أن تكون هناك ودائع أخرى لامتصاص السيولة في جسم الاقتصاد والتي تحفز الطلب، والفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفايدة مرتين، 0.25% في شهر مارس 0.5% الأربعاء الماضي، ويوم الخميس قام البنك المركزي الأنجليزي برفع الفائدة بنسبة ربع%».

وأوضح أن مصر لا تربط عملتها بالدولار حتى لا تجبر على رفع سعر الفائدة مع رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي: «بالنسبة ليا في مصر فعملتي مش مرتبطة بالدولار في اتفاقية موقعة بين مصر وصندوق النقد الدولي».

وتابع: «في ظل الظروف الحالية من ارتفاع لنسب التضخم ولمواكبة في رفع أسعار الفائدة العالمية وكبح جماح التضخم فكان من الطبيعي أن يقوم البنك المركزي المصري بأخذ قراره يوم 21 مارس الماضي، ومن المتوقع أيضا أنه قد يري رفع آخر في سعر الفائدة في 19 مايو الحالي وقد تكون جلسة استثنائية».