الديهي: الشيخ خليفة كان محبا لمصر وترك خلفة سجلا حافلا من الإنجازات

قدم الإعلامي نشأت الديهي، خالص التعازي للأمة العربية والإسلامية بشكل عام، والشعب الإماراتي بشكل خاص في وفاة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، موضحًا أن الراحل كان مُحبًا لمصر وترك خلفة سجلًا حافلًا من الإنجازات الوطنية المحسوبة لدولة الإمارات، مؤكدًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل اليوم العاصمة الإماراتية أبو ظبي لتقديم واجب العزاء، كما أن هناك حالة حداد في المحيط العربي، ومصر أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام.

دولة الإمارات لها تجربة فريدة في النجاحات

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن دولة الإمارات لها تجربة فريدة في النجاحات، إذ نجحت كأول دولة اتحادية في الشرق الأوسط، و أدت لوجود دولة بازغة حقيقية فتية شابة من تدشين وصناعة وإنتاج آل زايد، موضحًا في الوقت ذاته أن الشيخ زايد كان عاشقًا لمصر، وأوصى أبناءه بمصر وشعبها، وتوارثوا الحب لمصر وأهلها عن والدهم، وقدمت التعازي والمواساة القلبية للإمارات ، في وفاة هذا الزعيم الذي كان مخلصًا لبلده.

المجلس الأعلى للاتحاد انتخب الشيخ محمد بن زايد رئيسًا للإمارات

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن المجلس الأعلى للاتحاد انتخب الشيخ محمد بن زايد، رئيسًا لدولة الإمارات خلفًا لشقيقه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، موضحًا أن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، استطاع أن يقود الإمارات خلال السنوات الماضية بحنكة ومهارة كانت مسار إعجاب الجميع في المحيط الداخلي والإقليمي والدولي، كما أن الشيخ محمد بن زايد ليس غريبًا على مصر والمصريين ومواقفه دائمًا منحازة للموقف والحق المصري.

محمد بن زايد عاشق لمصر

وأوضح أن مواقف محمد بن زايد وموقف أسرة آل نهيان كانت مع مصر في 30 يونيو وما قبلها، وهو عاشق ومحب لمصر بشكل مجرد وغير مشروط وقال له ذات مرة أنه يرى في السيسي، أنه ليس صديق أو رئيس دولة وإنما شقيق، داعيًا للشيخ محمد بن زايد بالتوفيق والنصر في كل المعارك التي تخوضها دولة الإمارات من أجل الحفاظ على الأمن الإقليمي ومحاولة بناء الدولة والوصول لقمة الحداثة، مهنأ شعب الإمارات بهذا الانتقال المشرف للسلطة، وهذا الاختيار الذي صادف أهله.