الديهي: مصر تحصل على امتياز مع مرتبة الشرف في إدارة أزمة القمح

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن هناك تقرير لصحيفة «فايننشال تايمز» الأمريكية يؤكد أن المجاعة تهدد العالم وسط ارتفاع أسعار القمح وترجيحات بانخفاض المحصول العالمي للمرة الأولى خلال 4 سنوات، موضحًا أن عنوان الأزمة سيكون الغذاء وفي القلب منه القمح، وتوجد تحذيرات لا بد أن يأخذها الجميع على محمل الجد، مؤكدًا أن هناك أزمة عالمية طاحنة عنوانها العريض أزمة غذاء ستقود العالم لمجاعة ربما تودي باستقرار أكثر من 300 مليون نسمة حول العالم، مؤكدًا أن مصر تحصل على امتياز مع مرتبة الشرف في إدارة أزمة القمح خلال الفترة الماضية وفي تجربة توفير الغذاء للمصريين الفريدة.

الدولة المستوردة والمستهلك للأقماح وسلاسل الإمداد في مأزق

وأضاف «الديهي»، مقدم برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TeN» اليوم السبت، أن الدولة المستوردة والمستهلك للأقماح وسلاسل الإمداد في مأزق والعالم يتحسس تحت أقدامه ويسير على أطراف أصابعه، «أنا أخيف الناس ليكون هناك وعي حقيقي غير مزيف بالأزمة العالمية وما يحيط بنا حتى لا نتفاجأ بها»، مشيرًا إلى أن هناك قرار من الهند بحظر تصدير القمح بسبب الطقس الحار، و مصر استعدت استعدادا استراتيجية لهذه اللحظة.

السيسي دشن من قبل بدء موسم حصاد القمح بتوشكى

وأوضح الإعلامي نشأت الديهي، أن هناك استعداد استراتيجي من الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه اللحظة من خلال إنشاء الصوامع، وزيادة المخزون الاستراتيجي، وزيادة المساحات المنزرعة بالأقماح، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دشن من قبل بدء موسم حصاد القمح بتوشكى، وخلال أيام سوف يفتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويدشن موسم الحصاد بمشروع الدلتا الجديدة، باعثًا رسالة طمأنة للمصريين: «أكلكم وشربكم موجود ومأمن اطمأنوا ولن نتعرض لأزمة لكوننا لدينا من يدير بشرف ووعي وقوة».