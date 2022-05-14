الديهي مستنكرا ظهور مستريحين جدد: زواج محرم بين النصابين والطماعين

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن ظاهرة المستريح التي انتشرت مؤخرًا عبارة عن شخص نصاب وشركة توظيف أموال بشكل جديد، مستنكرًا تكرار واقعة نصب المستريحين واستجابة المواطنين لهم، معقبًا: «مفيش حد بيتعلم والناس عايزة تصدق لأن الطمع هو اللي مسيطر»، موضحًا أن المواطنين يطالبوا الدولة بالتدخل لإعادة حقوقهم، معقبًا لضحايا مستريح أسوان: «هي الدولة اتدخلت لما بعت المواشي بتاعتك ولا ذهب مراتك وادتلهم فلوسك علشان تستثمرها».

لدينا بنوك وبريد يمكن استثمار الأموال بهم

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج « بالورقة والقلم»، والذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن أسوء شيء نواجهه هو نفاق العوام، وعلينا مواجهة الناس بأخطائهم، فما جري بأسوان في إدفو وما جرى بغيرها هي عملية زواج محرم بين مجموعة من المستغلين النصابين ومجموعة من الطماعين، فنحن لدينا بنوك وبريد يمكن استثمار الأموال بهم، موضحًا أن هناك 4 من المستريحين في أسوان نصبوا على المواطنين وحصلوا منهم على مئات الملايين من الجنيهات.

المستريحين نصبوا على ضحاياهم بسبب طمع الناس وفروا هاربين

وأشار الإعلامي نشأت الديهي إلى أن المستريحين نصبوا على ضحاياهم بسبب طمع الناس وفروا هاربين، مشددًا على ضرورة توعية المسئولين ونواب البرلمان والعمد بهذه القرى للمواطنين بخطورة ذلك، فما جرى جريمة مكتملة الأركان شارك فيها الجميع، متسائلًا: «إين القطاع المصرفي مما يجري، لماذا يتمدد المستريحين ويحصلوا على أموال الناس في غيبة القطاع المصرفي؟»، مشددًا على ضرورة توجيه حملات طرق أبواب للبسطاء لتوعيتهم بالاستثمار في القطاع المصرفي.