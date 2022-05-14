الديهي: دعوة الرئيس لحوار وطني لا تعني المزايدة والتطاول على الدولة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن أخطاء العقلاء تمثل كارثة، كما أن أحمد طنطاوي، رئيس حزب الكرامة، خلال حواره مع الـ«BBC » قال إن الحوار هو فرصة لإنقاذ مصر لا لتبييض وجه النظام، معقبًا: «أنت يا أحمد طنطاوي هتنقذ النظام؟، أنت هتنقذ الدولة أنت عندك إيه يا بني، أنت عايز حرية الرأي لوحدك؟، حرية الرأي أنك كمان تسمعني»، موضحًا أن دعوة الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي لحوار وطني لا تعني أن يزايد البعض على الدولة ويتطاول ويتشرط.

طنطاوي تحدث عن شروط لقبول المشاركة تتمثل في إجراء انتخابات مبكرة

وأضاف «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، الذي يُعرض على شاشة «TeN»، أن طنطاوي تحدث عن شروط لقبول المشاركة تتمثل في إجراء انتخابات مبكرة، «ألم يكن بينكم رجل رشيد منصف يتحدث عن إنجازات الدولة خلال 8 سنوات؟، مش شايفين غير الكام مسجون اللي أخطأوا وحكم عليهم بالقضاء، وعايزين تخرجوهم؟، تعالى قولي اجيب إيرادات منين، الكلام حلو لدغدغة مشاعر الناس، تعالى نتحاور زي ما نتوا عايزين حرية تعبير».

الرأي الآخر يمثل ثراء إن كان مخلصا

وتابع الإعلامي نشأت الديهي: « أنا بقول رأيي تعالى ادخل معايا في مناظرة نتحدث عن ما تم إنجازه والتحديات التي نواجهها وأنت قولي البديل إيه»، معربًا عن ثقته وإيمانه أن الرأي الأخر يمثل ثراء إن كان مخلصًا، موضحًا أن جمال عيد الذي يتحدث عن حقوق الإنسان ينتهك حقوق الإنسان معه شخصيًا، ويسيئ له في تغريده له، معقبًا لجمال عيد: « أنت فعلا بتاع حقوق إنسان ومش قادر تتحمل رأيي، أنت بتشتم في الحوار الوطني شارك وقولنا رأيك، مشكلتك مع الدولة أنك مش عارف تثبت فلوسك منين».