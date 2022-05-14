المشدد 15 عاما لكهربائي.. أشعل دكانا وأدى لوفاة سيدة بسبب «مفك»

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، بمعاقبة كهربائي بالسجن المشدد 15 عاما، وذلك لإدانته بإشعال النيران في دكان أحد الأشخاص لاتهامه له بسرقة مفك من ورشته، وهو ما تسبب في وفاة زوجته بإمبابة.

صدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقي وعضوية المستشارين عبدالحميد كامل عبدالسميع وأحمد بهاء الدين سليم.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 26249 لسنة 2021 جنايات قسم إمبابة، والمقيدة برقم 5095 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، قيام المتهم «صلاح. ال، 30 عاما، كهربائي سلسيون»، في أبريل من العام الماضي بدائرة قسم شرطة إمبابة، وضع النار عمدا في الحانوت المملوك للمجني عليه «محمد طلب» والكائن أسفل العقار محل سكن سالف الذكر بأن سكب على ما يحويه من أخشاب مادة معجلة بالاشتعال «بنزين»، وأشعل النيران فامتدت للعقار بأكمله، ما نتج عنه إصابة المجني عليها «نفيسة صالح» بحروق نارية من الدرجات الثلاث الأولى بمعظم الوجه، الرقبة، الصدر، البطن، الظهر، الذراعين، ومقدم الفخذين الأيمن والأيسر، والموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق بالأوراق والتي أدت لوفاتها وذلك حال تواجدها بذلك العقار إبان محاولتها إخماد النيران على النحو المبين بالتحقيقات.

كما أن المتهم أحدث عمدا إصابة المجني عليه «محمد طلب» بحروق نارية من الدرجات المتوسطة والعميقة في الوجه، الرقبة، الجذع الأمامي والخلفي والطرفين العلويين والسفليين بنسب متفرقة بنحو 45% بأن أشعل النار في الدكان محل سكنه على النحو المار بيانه بالاتهام السابق فحدثت إصابته سالفة البيان والموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي عجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما على النحو المبين بالتحقيقات، كما أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «بنزين»، دون مسوغ قانوني ومبرر من الضرورة الحرفية المهنية والمستخدمة في ارتكاب الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبين بالتحقيقات.

زوجة المجني عليه أيقظته: «إلحق الدكان بيولع»

وجاء في أقوال المجني عليه «محمد طلب، 35 عاما، نجار» أثناء تحقيقات النيابة العامة، بأن زوجته المجني عليها أيقظته من نومه، مبلغة إياه باشتعال النيران بالدكان خاصته أسفل منزله فتوجه رفقتها لاستبيان الأمر وحال ذلك استطالت النيران جلباب زوجته فاصطحبها عائدا لمسكنه وقفزا من نافذته على منزل جاره ونقلا للمستشفى بواسطة سيارة الإسعاف وآنذاك أخبرته زوجته بإبصارها المتهم حال إلقائه زجاجة ممتلئة «بنزين» لإشعال النيران بالدكان سالف البيان واتهم إياه بارتكاب الواقعة لسابقة تهديده بارتكابها على أثر خلافات سابقة بينهما تمثلت في اتهامه له بسرقة «مفك» من دكانه، مشيرا إلى أنه تسبب في إحداث إصابته ووفاة زوجته بإشعال النيران في دكانه.

إحدى الشهود: ماكانش قصده يؤذيهم.. وكان بيطفي الحريقة مع الناس

وجاء في أقوال أحد الشهود، «شادية. أ، 61 عاما، ربة منزل»، بأن المتهم أشهر زجاجة ممتلئة بمادة معجلة بالاشتعال «بنزين»، مهددا باستخدامها في إضرام النيران بحانوت الشاهد الأول على أثر خلافات بينهما تمثلت في اتهام المتهم للشاهد الأول بسرقة «المفك»، خاصته إلا أن المواطنين تمكنوا من تهدئته، وفي فجر اليوم التالي فوجئت باشتعال النيران بالحانوت السالف بيانه وأصيب الشاهد الأول وزوجته المجني عليها حال محاولتهما إخماد الحريق، مشيرة إلى حضور المتهم لها طالبا منها الوقوف إلى جانبه كونه قصد إحراق الدكان السالف بيانه انتقاما من الشاهد الأول دون إحداث إصابة المجني عليها، مؤكدة على عدم انتواء المتهم إيذاء المجني عليهما في أبدانهما على الرغم من علمه بوجودهما بالمنزل، معللة ذلك بمحاولته جاهدا إخماد النيران رفقة المواطنين.