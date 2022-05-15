«لحية بنية وشعر كابوريا».. رمضان ينشر فيديو من كواليس تصوير «نمبر وان»

أعلن الفنان محمد رمضان قبل ساعات، عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بدء تنفيذ فيلمه الجديد، الذي يحمل اسم «نمبر وان».

فيلم نمبر وان

ونشر رمضان فيديو وهو يؤدي بعض الألعاب الرياضية، حيث يجسد شخصية مصارع أو ملاكم، كما ظهر لأول مرة بلحية بني مختلفة عن لون شعره الأسود، وقصة شعر مختلفة أشبة بقصة «كابوريا»، التي ظهر بها من قبل الفنان أحمد زكي في فيلم «كابوريا».

وعلق رمضان علي الفيديو، قائلا: «بسم الله توكلنا على الله، بدأنا تنفيذ فيلمي القادم نمبر وان، تأليف أحمد عادل إخراج ياسر سامي إنتاج يوسف الطاهر، سينمات مصر و الوطن العربي تستعد لاستقبال يليق بجمهوري».

مسلسل المشوار

وتألق الفنان محمد رمضان في السباق الرمضاني 2022 بمسلسل المشوار، الذي شاركه بطولته عدد من نجوم الفن، أبرزهم: دينا الشربيني، أحمد صفوت، ندى موسي، سامي مغاوري، أحمد مجدي، وبيومي فؤاد، ومن تأليف محمد فريد، ومن إخراج محمد ياسين.

وتدور أحداث المسلسل حول «ماهر» وزوجته «ورد»، الذين تركا بلدهما هربا من رجل الأعمال وتاجر الآثار وجيه، ورغم هروبهما منه إلا أنّه يحاول ملاحقتهما.