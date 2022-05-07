دنيا عبدالعزيز عن محمد رمضان: معجون تمثيل ويعرض نفسه للهجوم

تحدثت الفنانة دنيا عبدالعزيز عن علاقتها بالفنان محمد رمضان، وعن إثارته الدائمة للجدل، وتعرضه للهجوم من قبل جمهوره، مشيرة إلى أنه فنان موهوب وأن علاقتها به وبأهله جيدة.

وقالت دنيا عبدالعزيز خلال ندوتها في «الوطن»: «محمد رمضان متغيرش معايا أبدًا، ولسة زي ماهو ابن البلد الجدع، وأهله طيبين وحبايبي، وحرص إنه يعزيني ووالدته زارت أمي قبل وفاتها في المستشفى، وكان من أوائل الناس اللي نزلت لها نعي بصورتها، بس ممكن مبيعجبنيش فيه أنه بيعمل حاجات أحيانًا بيستفز بيها الناس».

دنيا عبدالعزيز: محمد رمضان فنان موهوب

وأضافت: «محمد رمضان أحيانا بيحط نفسه أحيانًا في مواقف بتعرضه للهجوم، ودا برضو لا ينفي إن محمد رمضان من أكتر الناس الموهوبين، لأن المسرح بيوريك الممثل اللي على حق، ولما بتشتغل مع حد على المسرح بتشوفه بشكل أفضل، وأنا ومحمد رمضان اشتغلنا مسرح كثير، وهو على المسرح معجون تمثيل، وهو لو ركز في التمثيل بس».

كما عبرت عن رأيها في أغاني محمد رمضان، قائلة: «في الزمن دا لذيذ في الوقت اللي إحنا فيه وليه حاجات ناجحة، عشان التوقيت دا فيه مهرجانات وراب، والأجيال الغريبة بتحب حاجات مطرقة، عشان كدا ناجح».

دنيا عبد العزيز تحقق نجاح كبير في مسلسل ملف سري

يذكر أن دنيا عبد العزيز حققت نجاحا كبيرا خلال شهر رمضان الماضي 2022 من خلال مشاركتها بدور «أمنية» في مسلسل «ملف سري» بطولة الفنان هاني سلامة، محسن محيي الدين، محمد محمود عبد العزيز، إدوارد، ماجد المصري، مادلين طبر، دينا، كارولين عزمي، وغيرهم من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي.