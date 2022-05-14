محمد رمضان يبدأ تحضيرات فيلمه الجديد «نمبر وان»: ثقة في الله نجاح

أعلن الفنان محمد رمضان، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن فيلمه الجديد، وذلك عن طريق نشره فيديو من كواليس التصوير.

محمد رمضان يعلن عن فيلمه الجديد

وكتب محمد رمضان «بسم الله توكلنا على الله، بدأنا تنفيذ فيلمي القادم نمبر وان تأليف أحمد عادل وإخراج ياسر سامي وإنتاج يوسف الطاهر، سينمات مصر والوطن العربي تستعد لاستقبال جمهوري، ثقة في الله نجاح».

وظهر محمد رمضان وهو يؤدي تمرين لألعاب القوى، ومن المتوقع أن يجسد محمد رمضان شخصية بطل من أبطال ألعاب القوى.

مشاركة محمد رمضان في دراما رمضان 2022

وشارك محمد رمضان في موسم دراما رمضان المنقضي عن طريق مسلسل «المشوار»، الذي كانت تدور أحداثه حول اضطرار «ماهر» الذي يجسد شخصيته محمد رمضان، لترك البلد رفقة زوجته الفنانة دينا الشربيني التي تجسد شخصية «ورد» وابنه «رحيم» هربًا من رجل الأعمال وتاجر الأثار وجيه، ويستقر عند خالته في منطقة الماكس بالإسكندرية في محاولة لإخفاء سره الكبير عن أعين الناس.

أبطال مسلسل «المشوار»

وشارك في بطولة مسلسل «المشوار» محمد رمضان، دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، سامي مغاوري، ندى بسيوني، خالد كمال، أحمد صفوت، أحمد مجدي، أحمد سعيد عبد الغني، ومن تأليف محمد فريد، ومن إخراج محمد ياسين.