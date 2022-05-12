محمد رمضان يوقع اتفاقا مع «ريزرفوار» الأمريكية وبوب أرابيا

أعلنت شركة «ريزرفوار ميديا إنك» وهي شركة موسيقى مستقلة حائزة على جوائز، بالاشتراك مع شركة «بوب أرابيا»، الناشر الموسيقي الرائد وشركة الموسيقى المستقلة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن إبرام صفقتين جديدتين.

محمد رمضان يوقع على صفقة مع «ريزرفوار» الأمريكية وبوب أرابيا

وتشمل الصفقتان توقيع المغني المصري محمد رمضان على صفقة نشر عالمية، والتي تتضمن أغاني من الكتالوج الخاص به وإصدارات مستقبلية.

وأعلن كل من «ريزرفوار» و«بوب أرابيا» بشكل منفصل عن الاستحواذ على العلامة المصرية «100 نسخة» إضافة إلى مشروع مشترك مع الشركة للتوقيع مع المواهب المصرية وتطويرها.

وقال رمضان خلال بيان صحفي: أنا سعيد جدًا بعقد هذه الصفقة الجديدة مع شركتي «ريزرفوار» و«بوب أرابيا»، وأتطلع إلى الوصول إلى المستويات التالية معًا.

وعلَّق مؤسس «ريزرفوار» والرئيس التنفيذي لها، جلنار خسروشاهي، قائلةً: «كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنطقة الأسرع نموًا في العالم في عام 2021، مع نمو في الإيرادات بنسبة 35٪، وفقًا لتقرير الاتحاد الدولي للصناعة الفونوغرافية الأخير».

مؤسس «ريزرفوار»: لطالما كان الفنانون المصريون قوة دافعة في مجال الموسيقى

وتابع سبيك، مؤسس شركة بوب أرابيا ونائب الرئيس التنفيذي بشركة ريزرفوار للأسواق الدولية والناشئة: «من دواعي السرور أن نرى أهداف الشراكة بين ريزرفوار وبوب أرابيا مستمرة في تحقيق نتائجها من خلال الصفقات الجديدة مع المواهب الإقليمية، ولطالما كان الفنانون المصريون قوة دافعة في مجال الموسيقى الشعبية العربية».