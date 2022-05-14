هاني الدقاق يكشف أسماء أغنيات ألبوم مسار إجباري الجديد

كشف المطرب هاني الدقاق قائد فريق مسار إجباري خلال لقائه ببرنامج theinsider بالعربي، المذاع على شاشة دبي، عن أسماء أحدث ألبومات الفرقة.

أغنيات أحدث ألبومات مسار إجباري

وقال الدقاق، إن الألبوم جاء بعنوان «نص حاجات»، وهو الألبوم الرابع في مسيرتهم، ويتضمن أغنيات «نص الحاجات - شكرا - الله يجازي الليل - خليك في حالك»، وهو من كتابة الشاعر محمد بحيري، أما الأغنية الخامسة فهي بقيت غريب، وهي من كلمات الشاعر أحمد الراوي.

كما أشار إلى مجموعة حفلات خارج مصر خلال الفترة المقبلة؛ في باريس وبلجيكا وبرلين.

مسار إجباري تختتم جولتها في العاصمة باريس

وأطلق مسار إجباري، أول أغاني الألبوم الأسبوع الماضي، وهي أغنية نص الحاجات، التي تمكنت من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع يوتيوب الشهير، وهي من كلمات محمد بحيري، وتوزيع هاني الدقاق.

ويعد مسار إجباري من أشهر وأقدم الفرق الغنائية في مصر والعالم العربي، وتمتد رحلته لأكثر من 17 عامًا، حصيلتها 3 ألبومات، وهي: «اقرأ الخبر» و«تقع وتقوم» و«الألبوم»، ومن أبرز أغنيات الفريق: «نهايات الحكاوي» و«شيروفوبيا» و«صباحك»، وانتهوا مؤخرًا من تسجيل ألبومهم الرابع.