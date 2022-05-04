«مسار إجباري» يطرح أول أغنيات الألبوم الجديد بعد غياب 3 سنوات: «نص الحاجات»

طرح فريق «مسار إجباري» أولى أغنيات ألبومه الجديد «نص الحاجات» على يوتيوب، وجميع منصات الاستماع، بعد تحضيرات دامت عام، انتهى خلالها الفريق من تسجيل أغنيات ألبومه الجديد، «نص الحاجات» هو أيضا اسم الألبوم المقرر طرحه بالكامل خلال فصل الصيف، كأغاني منفردة.

الشاعر محمد البحيري يتعاون مع مسار إجباري للمرة الثانية

أغنية «نص الحاجات» من كلمات الشاعر محمد البحيري، وألحان هاني الدقاق، وتوزيع موسيقى مسار إجباري، وتوزيع شركة «ديجيتال ساوند»، وتعد الأغنية التعاون الثاني للشاعر محمد البحيري مع فريق مسار إجباري، إذ تعاونا من قبل في أغنية «حد تايه» التي جرى طرحها منذ عامين أثناء جائحة كورونا.

تقديم «نص الحاجات» لأول مرة في حفل بالإسكندرية

ومن المفاجآت السارة لجمهور ومحبي «مسار إجباري» يستعد الفريق لتقديم أغنية «نص الحاجات» لأول مرة في الحفل الغنائي بمدينة الإسكندرية يوم الجمعة المقبل الموافق 6 مايو، وسيقدم الفريق فى الحفل أيضا توليفة من أشهر أغانيه.

يذكر أن ألبوم «نص الحاجات» هو الرابع للفريق، ويأتي بعد ثلاث سنوات، من إصدار الألبوم الأخير الذي حمل اسم «الألبوم»، وأثناء هذه الفترة جرى طرح بعض الأغاني المنفردة.

رحلة مسار إجباري الغنائية ممتدة لنحو 20 عاما، رسم خلالها مسار موسيقي خاص به، وضعه في مكانة مميزة عند الجمهور كواحد من أشهر وأهم الفرق الغنائية المصرية والعالم العربي، ويسبق «نص الحاجات» ثلاثة ألبومات شكلوا هوية مسار إجباري، وهي «اقرا الخير»، و«تقع وتقوم»، و«الألبوم».