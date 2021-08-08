«مسار إجباري» على مسرح النافورة بالأوبرا.. الأربعاء

ضمن العروض المميزة التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، خلال فترة الصيف، يقدم فريق «مسار إجباري» حفلا في الثامنة مساء الأربعاء 11 أغسطس على مسرح النافورة.

يتضمن البرنامج مجموعة متنوعة من الأعمال التي تعبِّر عن أحلام وطموحات الشباب منها «طريق تاني، للحزن أصول، مساومات، فاكرة، برنس، بقيت حاوي، مفيش حاجة، كانت هتفرق» وغيرها.

فريق مسار إجباري

فريق مسار إجباري تأسس عام 2005، اشتهر بتقديم أعمال تتناول القضايا الاجتماعية المعاصرة من خلال مزج موسيقى البلوز والروك والجاز مع الموسيقى الشرقية، قدم الفريق الكثير من الأعمال الفنية التي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة، كما شارك في العديد من المهرجانات الدولية في مالطا، إيطاليا، تركيا، مقدونيا، الكويت، الإمارات العربية وتنزانيا، تم تكريمه في أبريل 2011 بمقر مؤسسة اليونيسكو في باريس.

أبرز حفلات أغسطس 2021

وانطلقت فعاليات شهر أغسطس 2021 بدار الأوبرا المصرية في كل من مسرح النافورة المفتوح بساحة دار الأوبرا، ومسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية)، ويتجاوز عدد الحفلات الموسيقية والغنائية في هذا الشهر 20 حفلا فنيا.

وتألق النجم هاني شاكر أمير الغناء العربي في أولى الحفلات هذا الشهر على مسرح النافورة يوم الأحد الموافق 1 أغسطس، حيث كان الحفل يمثل عودة له بعد تعرضه لوعكة صحية مؤخرا استدعت نقله إلى المستشفى وتأجيل الحفل من الشهر الماضي.

كما يضم برنامج الشهر حفلات لكل من الفنانين علي الحجار وخالد سليم ومدحت صالح وبلقيس وعلي الهلباوي وغيرهم.

شروط حضور حفلات الأوبرا

وتشدد الأوبرا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، أبرزها عدم السماح بالدخول بدون ارتداء قناع، والالتزام بدخول البوابة المعدة للتعقيم، والالتزام بإجراءات قياس الحرارة عن طريق المختصين، والحفاظ على التباعد الاجتماعي ووجود مسافات آمنة بين الأفراد، مع عدم السماح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته، ومنع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.