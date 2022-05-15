مبروك عطية يحذر من عبارة خطأ يرددها البعض: خطر كبير على الناس «فيديو»

كشف الدكتور مبروك عطية الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، عن مجموعة من المفاهيم والعبارات الخاطئة التي يرددها البعض، ولا بد من التوقف عنها، وأن أخطر الخطر أن تشيع هذه العبارات فيظنها الناس صحيحة، ولا بد أن يحذر الناس من تداول مثل هذه العبارات الخاطئة التي تمثل خطر كبير.

عبارة خاطئة يرددها البعض

وأضاف مبروك عطية، في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أول العبارات الخاطئة التي يرددها الناس هي «محدش واخد منها حاجة»، وهي عبارة تدعوا للإسراف والتبذير، وتابع: «أقسم بالله الميت واخد منها حاجة، والله تعالى يقول (وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُم مِّن شَيْءٍ ۖ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ)، فكل عمل قدمه المؤمن في الدنيا سيأخذه معه سواء كان حسنات أم سيئات».

«محدش واخد منها حاجة»

وأوضح «عطية»، أن كل شخص سيتحمل عمله وسيحمله يوم القيامة، والله تعالى يقول «وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ»، فالشخص إما يحمل حمل يدخله الجنة أو حمل يدخلوه جهنم، والدليل إذا مات الشخص تبعوه ثلاث أهله وماله وعمله، فيرجع أثنين ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى العمل.

مبروك عطية يحذر من هذه العبارة

وأشار مبروك عطية، إلى أنه لا يوجد شيء يسمى «محدش واخد منها حاجة»، فعمل الإنسان سيأخذه معه وسيحاسب عليه، والمؤمن يجمع يسعى للجنة من خلال عمله في الدنيا، وعند خروجه من الدنيا يأخذ ما جمعه من عمل يؤهله لدخول الجنة وبإحسان الله، وكان النبي يقول للصحابة «استغفروا لأخيكم فإنه الآن يُسأل».