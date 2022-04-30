مبروك عطية يكشف عن دعاء خاطئ يردده البعض: لابد من التوقف عنه «فيديو»

الدعاء من الأشياء التي أوصى بها النبي صلى اله عليه وسلم والقرآن الكريم، فالله يحب أن يرى عباده وهم يدعونه، قال تعالي «وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِي فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ»، وقال أيضا: «وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ»، وهو الأمر الذي يجعل العديد من الناس تهتم بالدعاء وتبحث عنه.

دعاء خاطئ يقوله البعض

وكشف الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن دعاء خاطئ يقوله البعض ولا بد أن ينتبهوا له، وأن هذا الدعاء يدعو به الجميع ويفرح به، ويعتقد أنه دعاء جميل، رغم أنه خاطئ، ولا بد أن ينتبه الجميع له.

وأضاف مبروك عطية، أن الدعاء الخاطئ الذي يقوله البعض هو: «إلهي ما يحوجنا ربنا لحد»، وهذا خطأ كبير، وذلك لأن سنة الله في عباده أن يحتاج بعضهم إلى بعض، ومن سنن الله أنه خلق الناس للناس، فالمريض في مرضه يحتاج إلى الطبيب، ومن يبحث عن عمل يحتاج إلى صاحب عمل، والأب يحتاج ولده ليساعده.

قصة الدعاء الخاطئ

وأشار «عطية»، إلي أن رجلا ذهب إلي الإمام ابن عباس رضى الله عنه، وقال له «ادع الله لي أن يغنيني عن الناس»، فضحك ابن عباس وقال له: «يا هذا إن الله خلق الناس ليحتاج بعضهم إلي بعض كما تحتاج أعضاء الجسد الواحد إلى بعضها»، فالإنسان يحتاج إلي أخيه الإنسان في جميع الأوقات حتى عند موته ليصلي عليه ويقوم بدفنه.