مبروك عطية: صيام 3 أيام ليست كفارة اليمين إلا في هذه الحالة «فيديو»  

يقول الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، إن صيام ثلاثة أيام لمن يريد أن يكفر عن يمين حلفه ولم يستطع تنفيذه، وبين عطية أن ثلاثة أضعاف الشعب المصري سيأكل كل يوم من الكفارات، حيث أشيع بين الناس أن صيام ثلاثة أيام هو كفارة اليمين، وهذا خطأ لأن صيام ثلاثة أيام لا يكفر اليمين.

كفارة اليمين

وأضاف مبروك عطية، في بث مباشر عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن صيام ثلاثة أيام يكون كفارة اليمين في حالة لم يجد أو لم يستطع إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وذلك لقول الله تعالى «لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ».

صيام 3 أيام كفارة اليمين

وتابع الأستاذ بجامعة الأزهر: «المصريين من خيبتهم عملوا كفارة اليمين صيام 3 أيام ميعرفوش غيرها»، وأوضح أن هناك يمين يجب أن تكفر عنه لقوله تعالي: «قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ۚ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ ۖ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ»، وهذا يدل أن كفارة اليمين واجبة، وأيضاً دليل وجوب كفارة اليمين ما روي عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم «أنه كان إذا حلف على يمين ثم رأى غيرها أحسن منها كفر عن يمينه وفعل الذي هو خير».

حساب لكفارة اليمين

وأشار «عطية»، إلي أن 10 مليون شخص يحلف بالله ويريد أن يكفر عن يمينه، لأن الكفارة واجبة، ولا يجوز الصيام للمقتدر على الإطعام، والـ10 مليون شخص لو أطعم كلا منهم 10 مساكين لما احتاج شخص من الشعب المصري إلي طعام، ولو الدولة المصرية خصصت حاسب لكفارة اليمين ستجمع إطعام مسكين كل يوم لـ100 مليون شخص.