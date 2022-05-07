مبروك عطية يتشاجر مع متابع ويطالب الناس بالدعاء عليه: «من بيئة منحطة»

دخل الدكتور مبروك عطية، الأستاذ في جامعة الأزهر، في ملاسنة مع أحد متابعيه على فيديو لايف بثه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك صباح اليوم، أثناء مناقشة سؤال «ما هو مردود عدم تفاعل الزوج مع ما تفعله له زوجته أي الذي لا تؤثر فيه الحسنة ولا السيئة»، وأثناء اللايف قرأ «عطية» تعليقا لحساب يحمل اسم «جمال الجوهري» وجه له انتقادا، فكال له الدكتور مبروك سبابا وطلب من المتابعين الدعاء عليه.

عطية يرد على أحد متابعيه: حل عن سمانا أرجوك

وبدأت المشادة الكلامية بقراءة الدكتور مبروك عطية تعليقا يقول: ما هو الموضوع اللي انت داخل علشانه، ثم رد عطية قائلا: يا جمال يا جوهري حل عن سمانا، والله انت ما تعرف القلب اللي هيدعي عليك شكله ايه، حل عن سمانا أرجوك بكل أدب، ياجوهري يا مشوش حل عن سمانا، يا جوهري يا قليل الأدب حل عن سمانا.

الأستاذ بـ الأزهر لـ مُعلق على صفحته: ربنا يغمك

ثم عاود مبروك عطية قائلا: «أنت اللي ناقص، الهي ربنا يغمك يا جمال، وهتشوف، ولو عند دين تدخل علينا وتقول ربنا استجاب دعائي وغمني، ده إذا كنت أنت جمال ممكن تبقى جميلة وعانس، معندنا مكتب للجواز، سيبكم من الكلاب اللي بتهوهو».

وطالب «عطية» من متابعية التأمين على دعائه قائلا: «اللي يدخل علينا وإحنا بنوعي البني آدمين نحتاج منكم آمين، يمكن يلاقي آمين مرصوصة يخاف ربنا، هو مفكر نفسه المسلم الوحيد اللي لعبوا في مخه وفهموه أنه المسلم الوحيد والباقي كفرة، اللي يدخل علينا ينكد علينا بقوله مش هتأثر أنا خايف عليك من دعوة تصيبك، افرح يا زفت الطين أنت وأمثالك، ثم عاد وقال: «أنتِ واحدة ست متلوفة؟»، «أنت اللي ناقص وبيئة منحطة».