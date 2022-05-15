«إحلال السيارات»: الزيادة الجديدة في أسعار المبادرة مبررة ومنطقية

قال طارق عوض، المتحدث باسم مبادرة الإحلال السيارات بوزارة المالية، إن الزيادات الجديدة المتوقعة في أسعار سيارات مبادرة الإحلال مبررة ومنطقية وطبيعية، لأن الأساس في المبادرة كانت في التعامل مع الوكلاء هو برتوكول موقع بزياد طبيعية بنسبة 10%، لكن مع الأحداث غير الطبيعية التي يشهدها العالم، وما نجم عنه من نقص معروض السيارات، ارتفعت الأسعار وانعكس ذلك محليًا فضلًا عن تغير سعر صرف الدولار، ما أدى لارتفاع الأسعار ليس في قطاع السيارات بل في كل القطاعات.

الفئات التي تُطبق عليها الزيادات الجديدة في مبادرة إحلال السيارات

وحول من تُطبق عليه الزيادات الجديدة، أضاف «عوض»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، والذي يُعرض على شاشة «أون»، أن المشتركين في موقع المبادرة الإلكتروني وعددهم تقريبًا 39 ألف مشترك ينهون إجراءاتهم بالفعل، وتسلم منهم بالفعل 18 ألف و200 مواطن، وبالتالي كل من أنهى الإجراءات بالفعل حتى يوم 24 إبريل الماضي وحصل على موافقة البنك المقرض يتعامل على السعر القديم ومن بعد هذا التاريخ وما بعده يطبق عليه سعر الفائدة الجديدة.

كافة أشكال الدعم داخل المبادرة لن تتغير

وأوضح المتحدث باسم مبادرة الإحلال السيارات بوزارة المالية، أن كافة أشكال الدعم داخل المبادرة لن تتغير سواء خصومات الشركات أو الفائدة الثابتة بنسبة 3% التي يمنحها الجهاز المصرفي للمواطن، إضافة للحافز الأخضر الذي تتيحه الحكومة ممثلة في وزارة المالية.