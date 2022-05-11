مبادرة إحلال السيارات الملاكي.. تعرف على سعر لادا E2 بعد إضافتها

يبحث الكثير من المواطنين الراغبين في استبدال السيارات القديمة الخاصة بهم بسيارات أخرى جديدة، عن أسعار السيارات في مبادرة إحلال السيارات الملاكي؛ حتى يستطيعون الاستفادة بالخصومات التي من الممكن أن يحصلوا عليها عند الاشتراك في المبادرة، بالإضافة إلى الحصول على جديدة تعمل بنظام الغاز الطبيعي بدلا من البنزين، ما يجعل المبادرة تحرص على إضافة أنواع سيارات جديدة بشكل دائم، لتكون آخر سيارة تم إضافتها في المبادرة هي لادا E2.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير أسعار السيارات الملاكي في مبادرة إحلال السيارات الملاكي، وفق الموقع الرسمي للمبادرة، التي جاءت كالتالي:

أسعار السيارات في مبادرة إحلال السيارات الملاكي

تحتوي مبادرة إحلال السيارات الملاكي على عدة أنواع مختلفة وتتمثل في الآتي:

سيارة شيفرولية OPTRA

- توفر مبادرة إحلال السيارات فئة أتوماتيك جميع الكماليات من شيفرولية OPTRA، ليصل سعرها إلى 244.765 جنيه.

سيارة Lada Granta

- فئة MT: ويصل سعر تلك السيارة في المبادرة إلى 179.100 جنيه.

- فئة E1 -AT: كما يصل سعر تلك السيارة من تلك الفئة إلى 208.000 جنيه.

- فئة E2-AT: فيما يصل سعر تلك السيارة من تلك الفئة في المبادرة إلى 218.000 جنيه.

سيارة BYD

- فئة F3 GLI MT: يصل سعر تلك السيارة من تلك الفئة إلى قيمة 213.000 جنيه.

- فئة F3 GLI AT: كما يصل سعر السيارة من تلك الفئة داخل مبادرة إحلال السيارات إلى 243.000 جنيه.

سيارة نيسان SUNNY N17

- فئة MT Base: ويصل سعر تلك السيارة من تلك الفئة إلى 223.750 جنيه.

- فئة at base: كما يصل سعر تلك الفئة من تلك السيارة إلى 244.850 جنيه.

- فئة at mid: بينما يصل سعر تلك الفئة من تلك السيارة إلى 258.350 جنيه.

- فئة AT Upper: كما يصل سعر تلك الفئة من هذه السيارة في المبادرة إلى 269.350 جنيه.

سيارة sentra B17

- فئة base: ويصل سعر تلك الفئة من السيارة إلى قيمة 340.850 جنيه.

- فئة mide: ويصل سعر تلك الفئة من هذه السيارة إلى 358.850 جنيه.