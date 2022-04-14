مبادرة إحلال السيارات: 25 طرازا متاحا للاختيار وتقسيط حتى 10 سنوات

قال الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات، إن خدمات المبادرة متاحة على الموقع الرسمي باللغتين العربية والإنجليزية منذ إطلاقها في يناير 2021 الماضي، لافتا إلى أن المواطن يستطيع تسجيل البيانات من خلال الرخصة والرقم القومي وبمجرد التسجيل يؤكد له إتمام التسجيل وانطباق الشروط عليه، ويحصل على رقم إلكتروني يستكمل به باقي الإجراءات حتى الحصول على السيارة الجديدة.

5 شركات منتجة للسيارات بمصر تشارك في المبادرة

وأوضح «عوض»، خلال استضافته ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن هناك 5 شركات منتجة للسيارات في مصر تحمل ماركات عالمية تشارك في المبادرة، وتطرح سياراتها للمواطنين للاختيار من بينها، يبلغ عددها 9 ماركات بإجمالي 25 طرازا تتنوع ما بين الملاكي والأجرة بنوعيه التاكسي والميكروباص.

المبادرة تتيح السداد من خلال نظام الـ7 أو 10 سنوات

وأشار «عوض»، إلى أنه بمجرد اختيار السيارة يعرض مسئولو المبادرة على المواطن اختيار البنك الذي يرغب في السداد من خلاله، حيث تتكفل المبادرة بسداد تكلفة السيارة كاملة وعبر فائدة مخفضة جدا متاحة من البنك المركزي تبلغ 3% فائدة ثابتة وموزعة على عدد الأقساط ليتمكن المواطن من سداد ثمن السيارات، لافتا إلى أن المبادرة تتيح السداد من خلال نظام الـ7 سنوات أو 10 سنوات حسب اختيار المواطن وقدرته المالية.

وأضاف «عوض» أنه بعد ذلك تخطر شركة السيارات لتخصيص شاسية وماتور باسم المواطن الراغب في الحصول على السيارة، ويوافق البنك على الائتمان، ويتوجه إلى تسليم سيارته القديمة وتحديد موعد استلام السيارة الجديدة، مؤكدا أن الهدف من المبادرة هو حصول المواطن المصري على سيارة جديدة موديل العام تعمل بنظام الوقود المزدوج الغاز الطبيعي والبنزين، من أجل التخلص من السيارات القديمة التي تسير في الشوارع وتؤثر سلبا على البيئة.