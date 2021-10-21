طارق عوض: القاهرة أكبر المحافظات مشاركة في مبادرة «إحلال السيارات»

تصدرت محافظة القاهرة قائمة المحافظات الأكثر تفاعلا مع المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة، التي مر على تاريخ إنتاجها أكثر من 20 عاما؛ إذ سلم المشاركون في المبادرة 7100 سيارة قديمة.

وقال طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة الرئاسية إحلال السيارات المتقادمة، إن إجمالي عدد السيارات التي تم تخريدها على مستوى محافظات المرحلة الأولى لتنفيذ المبادرة الرئاسية وصل إلى 7950 سيارة قديمة، موضحا في تصريحات لـ«الوطن»، أن محافظة القاهرة تصدرت المشهد بإحلال سيارات وصل عددها إلى 7100 سيارة، بينما جاءت الإسكندرية في المركز الثاني بـ650 سيارة قديمة.

وأضاف «عوض» أن المبادرة الرئاسية تسلمت 87 سيارة قديمة من مواطني محافظة السويس، و63 سيارة من البحر الأحمر، في حين سلم مواطني محافظة بورسعيد 50 سيارة قديمة كأقل المحافظات مشاركة في المبادرة الرئاسية.

تسليم 7500 سيارة جديدة حتى منتصف الشهر الجاري

كان المتحدث الرسمي باسم إحلال السيارات المتقادمة، أكد في تصريحات لـ«الوطن»، نجاح المبادرة في تسليم 7500 سيارة جديدة حتى منتصف الشهر الجاري، توزعت بين 7150سيارة ملاكي، بالإضافة إلى 350 ميكروباص يعمل بالغاز الطبيعي، بعد أن بلغت عدد الطلبات المقدمة للإحلال بشكل صحيح إلى نحو 34 ألف طلب إحلال، وبلغ قيمة الحافز الأخضر الذي تحملتخ الحكومة كمساهمة في تقليل أعباء الإحلال نحو 180 مليون جنيه منذ يناير الماضي وحتى 15 أكتوبر الحالي.

وفي يناير الماضي أطلقت الحكومة بتوجيهات رئاسية مبادرة لإحلال السيارات القديمة، التي مر على تصنيعها أكثر من 20 عاما، متضمنة عدد من المزايا، لتحفيز المواطنين ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي تستغرق 3 سنوات في عدد من المحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية والبحر الأحمر والسويس وبورسعيد، وتستهدف الحكومة إحلال 250 ألف سيارة جديدة تعمل بالغاز الطبيعي في المرحلة الأولى.