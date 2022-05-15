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ماكرون يصل الإمارات لتقديم واجب العزاء في وفاة خليفة بن زايد

كتب:

شيماء عادل
08:44 ص | الأحد 15 مايو 2022
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

أفادت شبكة « سكاي نيوز» عربية، في نبأ عاجل، بوصول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الإمارات لتقديم واجب العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

وفاة خليفة بن زايد

وكانت دولة الإمارات العربية، أعلنت وفاة الشيخ خليفة بن زايد، يوم الجمعة الماضي، وبعدها بيوم اجتمع المجلس الأعلى للاتحاد وانتخبوا بالإجماع محمد بن زايد آل نهيان رئيسا للدولة.

حداد 40 يومًا

وتمّ دفن جثمان الرئيس الراحل في مقبرة البطين في أبوظبي، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية الجمعة، كما أعلنت حكومة الإمارات الحداد العام لمدة 40 يوماً.

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