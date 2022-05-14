مسؤول بوكالة أنباء الإمارات: العلاقة بين السيسي ومحمد بن زايد استثنائية

قال عبدالله عبدالكريم المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإخباري بالإنابة في وكالة أنباء الإمارات، إن علاقة الرئيس السيسي بالأمير محمد بن زايد استثنائية، وذلك من خلال عبر الدعم وتوافق الرؤى تجاه مختلف القضايا إقليمية والعالمية بما شكل نموذج دولي للتعاضد والاحترام المتبادل والتنسيق في المواقف على أعلى مستوى.

إن حزن المصريين ومشاعرهم تجاه الامارات وشعبها بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد يعكس مشاعرا طيبة حقيقية بين الشعبين.

الإمارات فقدت رمزا من رموز الحكمة والعطاء

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، عبر قناة ON، أن الإمارات فقدت رمزا من رموز الحكمة والعطاء وأيقونة من الإخلاص والتفاني وسيبقى الراحل راسخاً في وجدان الأمة، حيث أحب وطنه وأمته، فترك إرثا كبيرا وترك الإمارات دولة قوية وراسخة تحاكي أكبر دول العالم تقدمًا.

وأشار إلى أن الشيخ خليفة بن زايد كان زعيمًا للإنسانية وأبا حانيا، حيث جعل الامارات نموذجاً يحتذى به، ولذلك عندما رحل تضامن العالم مع هذه اللحظة التاريخية الفارقة في تاريخ الأمة.

تماسك الأسرة الحاكمة الإماراتية

وعن مشهد تماسك قادة الأسرة في جنازة الشيخ خليفة بالأيدي، قال إن الصورة معبرة وتعكس أن المجتمع الإماراتي قائم على حب الخير والتعاضد والتفاهم في كل القضايا عبر قيادة رشيدة منذ عهد الوالد بن زايد الذي علمنا حب الخير للإنسانية دون تفرقة بين أحد، ولذا فإن قيادة الإمارات الرشيدة منبع للخير في كافة بقاع العالم، وهو ما يعطي نموذجا ودرسا للعالم، حيث إن الخير متوارث عبر الأجيال.