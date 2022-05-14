نجوم الفن يهنئون الإمارات بتولي محمد بن زايد الحكم: خير خلف لخير سلف

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على تهنئة دولة الإمارات بتولي محمد بن زايد الحكم، وتحولت صفحاتهم عبر السوشيال ميديا إلى برقيات تهنئة.

وهنأت نوال الزغبي الشعب الإماراتي قائلة «نبارك للشيخ ⁧‫ محمد بن زايد آل نهيان‬⁩ توليه رئاسة دولة ⁧‫ الإمارات‬⁩ العربية المتحدة.. خير الخلف لخير السلف.. الحاكم الأمين والقائد المحبّ للخير وللعطاء.. لتواصل معه إماراتنا الحبيبة مشوار التفوّق والازدهار واللا مستحيل».

وكتبت إليسا قائلة: «مبروك للشعب الإماراتي محمد بن زايد رئيس للدولة، خير خلف لخير سلف وإن شاء الله بيستكمل مسيرة الازدهار وتبقى الإمارات رمز للريادة والتقدم».

الجسمي عن محمد بن زايد: فارس السلام المقدام

أما الفنان الإماراتي حسين الجسمي فهنأ شعبه قائلا: «سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد‏، نبايعك على الولاء والإخلاص والوفاء والطاعة الكاملة.. فأنت حامي الوطن وقائد مسيرته.. وعنوان البذل والعطاء.. وفارس السلام المقدام.. ورجل التسامح والإنسانية.. وصاحب الرؤى الاستثنائية لمستقبل الوطن وشعبه في كل المجالات.. وفقكم الله سيدي وسدد خطاكم».

أحلام: نبايعك على السمع والطاعة

وقالت المطربة الاماراتية أحلام: «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان ⁧‫ رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة تحت بيرق سيدي ⁧‫محمد بن زايد‬⁩ نبايعك على السمع والطاعة سمعاً وطاعة سيدي بوخالد».

فنانون ألغوا أنشطتهم الفنية حدادا على وفاة الشيخ خليفة

وألغى أمس عدد كبير من نجوم الفن حفلاتهم الفنية حدادا على وفاة رئيس دولة الإمارات السابق الشيخ خليفة بن زايد، والذي رحل عن عالمنا صباح أمس.

ومن أبرز الفنانين الذين ألغوا حفلاتهم الفنانة أصالة وكاظم الساهر والفنان محمد عبده والفنان محمد حماقي.