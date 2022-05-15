بعد قليل.. محاكمة المتهم بقتل شاب بسبب «توك توك» في المقطم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، جلسة محاكمة متهم؛ لإدانته بقتل شاب لسرقة «التوك توك» الخاص به، بمنطقة المقطم.

وذكرت أوراق القضية، أن المتهم قتل الشاب المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بأن عقد العزم وبيت النية، على التخلص منه وإنهاء حياته باستخدام سلاح أبيض «كتر»، كان قد أعده بين طيات ملابسه لاستخدامه في إتمام جريمته وهي سرقة «التوك توك»، الخاص بالمجني عليه.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز سلاحا أبيض «كتر»، وذلك دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة.

العثور على جثة

تعود الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بالعثور على جثة لأحد الأشخاص يرتدي ملابسه كاملة، وبه جرح ذبحي بالرقبة خلف بنزينة بدائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وتبين صحتها، وبمراجعة كاميرات المراقبة الموجودة في محيط الحادث وتفريغها بمعرفة رجال البحث، ظهر المتهم أثناء استقلاله التوك توك مع المجني عليه، بعدما عرض عليه توصيله بأحد المناطق النائية والبعيدة عن الأعين حتى يتمكن من سرقته ويستولى على «التوك توك».

سقوط المتهم

وبعمل عدد من الأكمنة الثابتة والمتنقلة، تم القبض على المتهم بمنزله الكائن بمنطقة الخانكة، واعترف تفصيليا بجريمته، وأنه استقل التوك توك مع المجني عليه وطلب منه توصيله بأحد المناطق النائية والبعيدة عن الأعين حتى يتمكن من سرقته، وأثناء قيادته أخرج سلاحا أبيض «كتر»، من بين طيات ملابسه كان قد أعده لتنفيذ خطته، وبعدها ألقى بجثته بجوار بنزينة دائري المقطم.

تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، التي وجهت له تهمة القتل العمد مقترنة بسرقة، ومن ثم إحالته لمحكمة الجنايات المختصة.