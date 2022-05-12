خبير: سمكة الأرنب تستطيع قتل 100 شخص وتسبب الشلل في 20 دقيقة.. فيديو

قال الدكتور عادل شاهين أستاذ أمراض الأسماك والاستزراع السمكي في جامعة بنها، والخبير في الاتحاد الأفريقي، إنّ سمكة الأرنب تتغذى على الطحالب وهو ما يتسبب في زيادة سُميتها، مشيرًا إلى أنها لم تكن موجودة في مصر، لكنها وصلت للمياه الإقليمية من منطقة الخليج، ومنها إلى البحر الأحمر بسبب التغير المناخي.

وأضاف «شاهين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «هذا النوع من الأسماك دخل مصر منذ سنوات، وتسبب في حالات إصابة كثيرة في الإسكندرية ومطروح، وكلما تنتقل إلى مكان تتسبب في وفيات، كما أنها موجودة في محافظة بورسعيد».

متى تنتفخ سمكة الأرنب؟

وتابع أستاذ أمراض الأسماك والاستزراع السمكي في جامعة بنها، أن سمكة الأرنب تنتفخ عندما تتعرض للاستفزاز أو الخطر، مشيرًا إلى أنّها تسببت في وفاة رئيس وزراء ياباني.

وشدد عادل شاهين، على أهمية عدم تناول سمكة الأرنب بسبب سُميتها الشديدة، إذ أنها قاتلة، ويمكنها أن تقتل من 30 إلى 100 فرد في غضون دقائق، وفي فترة تتراوح من ثلث ساعة إلى 3 ساعات بعد أن تتسبب في الشلل.

تناولها ممنوع بالقانون

ولفت أستاذ أمراض الأسماك والاستزراع السمكي في جامعة بنها والخبير في الاتحاد الأفريقي، إلى أنّ تناولها ممنوع منعا باتا وفقا للقانون، ولكن بعض الصيادين يتحايلون على القانون ويصطادونها، وهذا النوع من المخالفات خطير جدا ويجب تطبيق القانون بشأنه: «بيقسموا السمكة ومش بيظهروا شكلها، لكن يمكن كشفها من خلال الأجهزة الرقابية، لأننا أمام قضية خطيرة».