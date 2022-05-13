مصرع شاب بطنطا قبل ساعات من نقل عفش زواجه.. «ابن حتمو» قتل العريس وأصاب شقيقه

شهدت قرية ميت حبيش القبلية، بمركز طنطا، واقعة مؤسفة، إذ لقي شاب مصرعه وأصيب شقيقه على يد أحد الأشخاص، تعدى عليهما بواسطة سلاح أبيض، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها.

إخطارا بالواقعة

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من نقطة شرطة مستشفى طنطا الجامعي برئاسة الرائد محمد تعلب، بوصول يحي هشام الملواني، في العقد الثالث من عمره ؤ مصابا بقطع في الرقبة ووفاته، وشقيقه حامد في العقد الثاني من عمره، مصابا بجرح نافذ في الجانب الأيسر، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

تبين من التحريات والمعاينة التي قام بها ضباط مباحث مركز شرطة طنطا، قيام أحد الأشخاص ويدعى «ابن حتمو»، بالتعدي على المجني عليه وشقيقه، بسبب خلافات سابقة بينهم، وأثناء مرور المتوفى وشقيقه في أحد شوارع القرية، تربص قام المتهم بهما، وتعدى عليهما بواسطة سلاح أبيض «مطواة»، ما أسفر عن اصابتهما التي أودت بحياة الأول وإصابة الثاني، وحالته الصحية غير مستقرة، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهم.

المتوفى ينقل عفش زواجه اليوم

وأكد شهود عيان من أهل القرية، ان المتوفي ويدعى يحي هشام الملواني، زواجه الشهر القادم، وكان من المفترض نقل عفش زواجه الى شقة الزوجية بعد صلاة الجمعة، وكان يعمل في أحد الكافيهات.