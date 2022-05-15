نجل نجيب سرور يعلن تحويل شقة والده إلى متحف: نرحب بالمتطوعين

أعلن فريد سرور، نجل الشاعر الراحل نجيب سرور فتح باب التطوع للراغبين في الانضمام لجهود رقمنة وفهرسة الأرشيف الشخصي والمكتبة الشخصية لوالده نجيب سرور، تمهيدا لتحويل مسكنه الكائن بمحافظة الجيزة إلى متحف يضم أعمال ومقتنيات الشاعر الراحل.

وكان فريد نجيب سرور أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن فتح باب التطوع للراغبين في الانضمام لجهود رقمنة وفهرسة الأرشيف الشخصي والمكتبة الشخصية للكاتب المصري العظيم نجيب سرور.

متابعا: على من يرغب في الانضمام لفريق المتطوعين مراسلتي على الماسينچر هنا وملء البيانات الآتية:

الاسم

السن

العنوان

رقم الـWhatsApp

الخبرات

الدافع للتطوع

نجيب سرور

ونجيب سرور مولولود بقرية إخطاب مركز أجا محافظة الدقهلية لأسرة ريفية في عام 1932، قضى فترة التعليم الأولى بالمنصورة ثم سافر إلى القاهرة ليلتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي عمل به فيما بعد أستاذا للتمثيل والإخراج .

سافر في الخمسينات إلى روسيا لدراسة الإخراج المسرحي وعاد بعد ذلك ليلتحق مرة أخرى بأسرة التدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وعمل أيضا بالتمثيل والإخراج في أكثر من عمل مسرحي وتوفي في 24 أكتوبر 1978، وفي 2013 تم افتتاح قصر ثقافة نجيب سرور بمسقط رأسه إخطاب ليخدم أهالي القرية.

- من الأعمال المسرحية له: «منين أجيب ناس – وياسين وبهية – وقولوا لعين الشمس – وآه يا ليل يا قمر- والحكم قبل المداولة – والذباب الأزرق» وقام بإخراج أغلب هذه الأعمال المسرحية.

- ومن بين أعماله الشعرية: «لزوم مالا يلزم – وبروتوكولات حكماء ريش».

- وقام بترجمة العديد من الأعمال المسرحية من المسرح الروسي، كما ترجم مسرحية أوبرا الثلاث بنسات لـ«بريخت» وأسماها ملك الشحاتين وقام بإخراجها للمسر.

كما قام بالتمثيل في السينما وشارك في فيلم الحلوة عزيزة مع يوسف وهبي وشكري سرحان وهند رستم وبعض الأعمال المسرحية.