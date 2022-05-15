بتكلفة 700 ألف جنيه.. الانتهاء من رصف شارع الكاشف بحي شرق في سوهاج

انتهت الوحدة المحلية لحي شرق سوهاج بالتعاون مع مديرية الطرق بالمحافظة، من أعمال رصف شارع الكاشف، بإجمالي 3800 متر مسطح، وبتكلفة 700 ألف جنيه، ضمن خطة مشروعات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن متابعة أعمال رفع كفاءة الشوارع وتمهيد ورصف الطرق بحي شرق سوهاج، والعمل على سرعة الانتهاء من الأعمال عقب الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب.

الانتهاء من أعمال رصف شارع الكاشف

ومن ناحيته، قال هلال زكي رئيس حي شرق سوهاج إنه تم الانتهاء من أعمال رصف شارع الكاشف، مشيرا إلى استمرار أعمال تطوير وتجميل الشارع، وتركيب بلاط الانترلوك للأرصفة، وفقا للمواصفات القياسية، لافتا إلى المتابعة المستمرة لكافة أعمال الرصف وتمهيد الطرق والشوارع بنطاق الحي.

جولة ميدانية للشباب بمشروعات «حياة كريمة»

في شأن آخر، نظمت محافظة سوهاج جولة ميدانية لعدد الشاب والفتيات لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، وذلك ضمن فعاليات مبادرة «من حقك تعرف» التي أطلقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بهدف تعريف الشباب بالمشروعات القومية في مختلف القطاعات، وتنمية روح الولاء والانتماء لديهم.

زار الشباب عدد من مشروعات منها محطة رفع صرف صحي قرية الشواولة، والوحدة الصحية بـ«الخنانسة غرب»، وعدد من المشروعات بقرية أولاد سلامة ومنها «محطة رفع صرف صحي، ومجمع الخدمات الحكومية، ومجمع الخدمات الزراعية، والوحدة الصحية بالقرية».