محافظة سوهاج تفوز بالمركز الأول باللقاء القمي للمعاهد

حصل المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة سوهاج على المركز الأول خلال فعاليات لقاء الصداقة الثقافية لطلاب المعاهد العليا، والمتوسطة التابعة، والخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالي على مستوى الجمهورية.

لقاء الصداقة الثقافية تحت شعار «المعاهد فيها ثقافة»

وذلك اللقاء القمي لأوائل المناطق للقاء الصداقة الثقافية والذي أقيم تحت شعار «المعاهد فيها ثقافة»، وقد أقيمت تصفيات اللقاء للمعاهد العليا ضمن فعاليات اللقاء القمي لأوائل المناطق للقاء الصداقة الثقافية في مجال دوري المعلومات.

فوز معهد سوهاج بالمركز الأول

أقيمت الفعالية على مسرح معاهد الجزيرة العليا بالمقطم، وكانت نتيجة اللقاء فوز المعهد العالي للعلوم الصحية بسوهاج بالمركز الأول وفوز المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا على المركز الثاني والمعهد العالي للهندسة بالشروق على المركز الثالث، وقد شارك كل معهد باللقاء القمي بفريق مكون من 5 طلاب وكذلك مشرف للطلاب.

أقيمت فعاليات اللقاء تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والبحث العلمى وبإشراف سيد عطا وكيل أول وزارة التربية والتعليم، وقد حضر الحفل أحمد فرج، رئيس الإدارة المركزية للخدمات الطلابية بوزارة التربية والتعليم، وأحمد أبو المحاسن مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بوزارة التربية والتعليم والفرق المشاركة من المعاهد المختلفة ومسئولي الأنشطة بالمعاهد.

توزيع شهادات تقدير بختام الحفل

وفي ختام الحفل تم توزيع الجوائز والشهادات التقديرية على المعاهد والفرق الثلاث الفائزة بالمراكز الأولى بالملتقى بداية من المعهد العالي للعلوم الصحية بسوهاج ثم المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بطنطا ثم المعهد العالي للهندسة بالشروق.