رئيس جامعة سوهاج يجتمع بمديري الإدارات لمناقشة الهيكل التنظيمي للمستشفى الجامعي الجديد

عقد الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم اجتماع بمديري الإدارات المختلفة لمناقشة تسكين الهيكل التنظيمي النمطي للمستشفى الجامعي الجديد بمدينة سوهاج الجديدة، وذلك بقاعة الدكتور محمود رياض بالمقر القديم للمستشفى، وبحضور الدكتور أسامة الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، والمحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور حمدي سعد المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي، ونواب مدير المستشفى ولفيف من المختصين بالإدارات المختلفة بالمستشفيات الجامعية.

اعتماد الهيكل التنظيمي النمطي الجديد

قال الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج إن الاجتماع يهدف الى اعتماد الهيكل التنظيمي النمطي الجديد للمستشفيات الجامعية، والتعرف على التوصيف الوظيفي والمسميات الجديدة المدرجة به، تنفيذا لتوصيات جهاز التنظيم والإدارة الرئيسي، مشيراً الى أن الهيكل التنظيمي تضمن استحداث مسميات جديدة، ودمج مسميات إدارية قديمة مع بعضها البعض تحت مسمى آخر، موضحاً أن الاجتماع الثاني استعرض بالتفصيل المهام الوظيفية والاحتياجات اللازمة لطبيعة عمل كل إدارة من الإدارات الفرعية التابعة مباشرة للمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وعددها 10 إدارات، للقيام بدورها على الوجه الأكمل، بما ينعكس بالإيجاب على سير العمل بالمستشفيات الجامعية وتحسين الصورة الذهنية لدى جموع المواطنين منها، الادارة القانونية، إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي، إدارة التخطيط الاستراتيجي، إدارة خدمة المواطنين، إدارة العلاقات العامة والإعلام، إدارة الأمن، والإدارات الفرعية التابعة لمدير المستشفى.

المستشفى الجامعي الجديد.. أحد الأماكن الهامة لتقديم الرعاية الصحية بالمحافظة

أكد أن المستشفى الجامعي الجديد تعد أحد الأماكن المهمة لتقديم الرعاية الصحية المتكاملة لشريحة عريضة من المواطنين لا تستطيع العلاج إلا من خلال منظومة العلاج المجاني، بمحافظة سوهاج والمحافظات المجاورة، مطالباً بالارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، ورفع مستوى التدريب لجميع الاطقم الإدارية من خلال الدورات التدريبية والفنية المتخصصة.