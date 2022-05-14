محافظ سوهاج يبحث رصف طريق «أبراج الضغط» بطول 90 كيلومتراً

عقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اجتماعاً موسعاً اليوم السبت، لبحث موقف ومعوقات البدء في رصف طريق أبراج الضغط العالي بطول 90 كيلومتراً، بدايةً من مركز طما، مروراً بمراكز طهطا والمراغة وجهينة، وصولاً إلى قرية «الكوامل»، بمركز سوهاج، وذلك ضمن 9 طرق رئيسية يجري رصفها ورفع كفاءتها، بإجمالي أطوال 405 كيلومترات، بنطاق المراكز المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، بحضور اللواء ضياء الدين أبو العزم، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد البدري، رئيس مركز ومدينة جهينة.

حضر الاجتماع كذلك عدد من ممثلي الجهات المعنية من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العامة للطرق والكبارى، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة غاز الأقاليم، وشركة الكهرباء، والاتصالات، وممثلي دار الهندسة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ومنسق وحدة «حياة كريمة» بديوان عام محافظة سوهاج.

تذليل المعوقات للبدء في رصف طريق الأبراج

ناقش الاجتماع سبل تذليل كافة المعوقات للبدء في رصف طريق «أبراج الضغط»، حيث تم الانتهاء استعادة من 3.5 كيلومتر تابعة لأملاك الدولة، ووجه المحافظ بالتنسيق بين جميع الجهات المعنية لسرعة إنهاء أعمال المرافق بطول الطريق، والانتهاء من إجراءات نزع ملكية 1.5 كيلومتر؛ لاستكمال الطريق.

البدء في أعمال رصف المسافات دون معوقات

كما وجه محافظ سوهاج مسئولي الهيئة العامة للطرق والكباري بالبدء في أعمال رصف المسافات والطرق التي لا يوجد بها معوقات، لافتاً إلى أهمية الحوار مع الأهالي لتحديد المساحات المراد نزعها، على أن يتم عقد اجتماع آخر بنهاية الأسبوع، يتم خلاله عرض تقارير بالطرق المتاحة للرصف، بحضور ممثلي جميع هيئات وشركات المرافق.

تتضمن الطرق المستهدفة للرصف، من خلال المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، طريق «كيمان 9/ سوهاج، والأبراج»، بطول 90 كيلومتراً، بنطاق مراكز طما والمراغة وطهطا، وطريق وصلة «بناويط/ السائح/ جهينة»، بطول 9 كيلومترات بنطاق مركز المراغة، وطريق «أبراج الضغط العالي» من «الاغانة» حتى مطار سوهاج، بطول 70 كيلومتراً، وطريق «ساقلتة/ سوهاج الزراعي الشرقي» بطول 29 كيلومتراً، وطريق «أخميم/ دار السلام الزراعي الشرقب» بطول 70 كيلومتراً، وطريق «قناطر نجع حمادي/ كوبري جرجا الزراعي الشرقى» بطول 45 كيلومتراً، وطريق «سوهاج المنشاة/ العسيرات/ جرجا»، بطول 27 كيلومتراً، وطريق «سوهاج/طهطا/ طما» بطول 55 كيلومتراً، وطريق «أخميم/ سفلاق» بطول 10 كيلومترات.