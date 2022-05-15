«الإسكان»: 29 مايو القرعة العلنية لحجز قطع أراضٍ لمقابر المسلمين بالعاشر

أكد المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم يوم الأحد الموافق 29/5/2022، إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص 234 قطعة أرض مقبرة جاهزة ( للمسلمين) بمساحة ٤٠م٢ تقريباً للمقبرة بين المتقدمين للحجز ممن تنطبق عليهم الشروط من قاطني مدن (العبور - الشروق - العاشر من رمضان)، والتي تم طرحها خلال شهر مارس الماضي.

وأضاف المهندس أحمد عمران، أن على العملاء المتقدمين لحجز قطع أراضي المقابر الحضور بداية من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 29/5/2022 لإجراء عملية تسجيل الحضور، وأنه سيتم غلق الأبواب في تمام الساعة 12 ظهراً للبدء في إجراء القرعة العلنية.

وقال: سيتم السماح بحضور القرعة العلنية للمتقدمين للحجز فقط بموجب إيصال سداد المقدمة، كما سيتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز من الدخول في هذه القرعة.