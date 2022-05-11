وزير الإسكان: 25 مشروعا لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنّه تم وجارٍ تنفيذ 25 مشروعاً لمياه الشرب وصرف صحي الحضر، بجانب عشرات المشروعات التي تمّ ويجرى تنفيذها لتوصيل خدمات الصرف الصحي للمناطق الريفية، ومنها مشروعات الصرف الصحي بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري لخدمة أهالي محافظة الشرقية، وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي تنفيذ تلك المشروعات.

الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات لمياه الشرب

وقال وزير الإسكان إنَّه تمّ الانتهاء من تنفيذ 4 مشروعات لمياه الشرب بمحافظة الشرقية، وهي: توسعات محطة مياه بني شبل وتلحوين، بطاقة 4 آلاف م3/يوم، وبتكلفة 20 مليون جنيه، ومحطة مياه أبو كبير، بطاقة 34 ألف م3/يوم، وبتكلفة 325 مليون جنيه، ووحدتا مياه فائقة الجودة (العدوة - تليجة)، بطاقة 40 ألف م3/يوم، وبتكلفة 260 مليون جنيه، بينما يجرى تنفيذ 8 مشروعات أخرى لمياه الشرب، وهي: توسعات خطوط مياه ضمن شبكة مياه بلبيس، بتكلفة 50 مليون جنيه، ومحطة مياه البكارشة، بطاقة 51 ألف م3/يوم، وبتكلفة 900 مليون جنيه، و6 وحدات مياه فائقة الجودة (طاروط – القرين - كفر الحمام - كفر الجراية - المانسترلي - الرحمانية)، بطاقة 40 ألف م3/يوم، وبتكلفة 260 مليون جنيه.

الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات لصرف صحي الحضر

وأشار وزير الإسكان إلى أنَّه تمّ في محافظة الشرقية الانتهاء من تنفيذ 6 مشروعات لصرف صحي الحضر، وهي: توسعات صرف صحي ديرب نجم، وتوسعات صرف صحي الزقازيق، وتوسعات صرف صحي أبومتنا، وتوسعات صرف صحي الزنكلون، وتوسعات صرف صحي فاقوس، وصرف صحي منشأة رضوان، وجارٍ تنفيذ 7 مشروعات أخرى لصرف صحي الحضر، وهي: توسعات صرف صحي الحسينية، ومحطة معالجة صرف صحي قصاصين الشرق، ومعالجة صرف صحي ميت جابر، ومعالجة صرف صحي دنوهيا، ومحطة معالجة صرف صحي الأخيوة، وإعادة تأهيل صرف صحي الزقازيق، وصرف صحي منشأة أبو عمر.

وأشار اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أنَّ إجمالي عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحي في محافظة الشرقية، 119 منطقة ريفية، كما تمّ الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي لـ19 منطقة ريفية أخرى، وجارٍ تسليم المشروعات، ويقطن تلك المناطق الـ138 مليون و813 ألف نسمة، بما نسبته 31.3 % من سكان المناطق الريفية بالمحافظة، وجار توصيل خدمات الصرف الصحي لـ95 منطقة ريفية، تتضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، يقطنها مليون و250 ألف نسمة، بما نسبته 21.6% من سكان المناطق الريفية بالمحافظة.