سفير مصر في كندا يلتقي وزير الإسكان والتنوع والشمول الكندي

التقى السفير أحمد أبو زيد سفير مصر في كندا أمس الإثنين، مع أحمد حسين وزير الإسكان والتنوع والشمول الكندي، وذلك في إطار التواصل الذي يقوم به السفير المصري مع مختلف دوائر صنع القرار في كندا لتعزيز العلاقات الثنائية المصرية الكندية في المجالات كافة.

قال السفير «أبو زيد» في تصريح عقب اللقاء، إنه حريص على الاجتماع مع وزير الإسكان والتنوع والشمول الكندي من أجل بحث سبل التعاون في مجال رعاية شؤون الجالية المصرية في كندا، مؤكداً على الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة المصرية لتعزيز أواصر الروابط مع الجاليات المصرية في الخارج، وتشجيع انخراط أبناء الجاليات المصرية في مجتمعات الدول المستضيفة لهم باعتبارهم جزءاً من النسيج الوطني لهذه الدول.

استعراض التطورات الاقتصادية وعملية التحول الشاملة في مصر

استعرض السفير المصري مع وزير الإسكان والتنوع والشمول الكندي التطورات الاقتصادية وعملية التحول الشاملة التي شهدتها مصر خلال الأعوام الماضية، وأهم إسهامات أعضاء الجالية المصرية في كندا في مختلف المجالات، ونقل أهم مطالب الجالية المصرية وتطلعها لأن تشهد العلاقات الكندية-المصرية المزيد من التطور والازدهار.

كما استعرض السفير أبو زيد أهم جوانب العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، والتي تشهد تطوراً ملحوظاً يوما بعد يوم، موضحاً أنه لمس من المسئول الكندي اهتماماً وحرصاً على عرض فرص العمل المتاحة في السوق الكندى للعمالة المصرية الماهرة، إذ أكد الوزير الكندي أن بلاده باعتبارها من كبرى دول العالم المستقبلة للمهاجرين، مليئة بفرص العمل المتميزة للشباب المصري المعروف بقدراته ومؤهلاته التي تمكنه من النجاح والتميز في سوق العمل الكندي.

واختتم السفير أحمد أبو زيد تصريحاته مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التفاعل والتعاون بين البلدين، وأن لقائه مع الوزير الكندي تناول عددًا من المقترحات التي سوف تعمل السفارة المصرية في أوتاوا على التنسيق مع الجانب الكندي بشأنها.