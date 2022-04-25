الاحتلال يواصل انتهاكاته: يقصف لبنان بنحو 34 قذيفة.. ويعتقل أسرى محررين

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاته واستفزازاتها في لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة، وقامت المدفعية الإسرائيلية بقصف مناطق في لبنان، كما شنت حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، منطقة بين «مجدل زون» و«زبقين» في جنوبي لبنان، ردا على صاروخ تم إطلاقها من جنوبي لبنان تجاه شمال إسرائيل.

الاحتلال: لم نعلن حالة التأهب في شمالي إسرائيل

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق أن قذيفة صاروخية أطلقت من أراضي لبنان سقطت بمنطقة مفتوحة في إسرائيل، مشيرا على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إلى عدم تفعيل الإنذارات أو إعلان حالة التأهب في شمالي إسرائيل.

وفي وقت لاحق، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن المدفعية استهدفت مصدر إطلاق القذيفة، دون الخوض في مزيد من التفاصيل. وأشارت مصادر إعلامية إسرائيلية، إلى أن نحو 34 قذيفة أطلقتها مدفعية الاحتلال الإسرائيلي صوب مناطق مفتوحة على الحدود اللبنانية.

بدورها، دعت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» إلى التهدئة وضبط النفس بعد قصف لبناني إسرائيلي متبادل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع في محافظة الخليل، دون الإبلاغ عن اصابات، كما اندلعت اشتباكات مسلحة اندلعت بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة قباطية.

كما شنت القوات الإسرائيلية، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، فلسطينيين اثنيين، من «بلدة اذنا»، في محافظة الخليل، بينهم إياد عواودة، البالغ من العمر «43 عاما» شقيق الأسير المضرب لليوم 53 على التوالي عن الطعام في سجون الاحتلال خليل عواودة، كما اعتقلت القوات الإسرائيلية، الأسير المحرر خليل الشوابكة «48 عاما».

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شاب فلسطينيا يدعى «وائل سبتة» من العيساوية الواقعة شمال شرقي القدس المحتلة، أثناء مروره عن حاجز عسكري مفاجئ قرب البلدة.

قوات الاحتلال تعتقل 7 أسرى محررين في «دير سامت»

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملة مداهمات واسعة في بلدة دير سامت واعتقلت 7 أسرى محررين بينهم قيادي في حركة «حماس»: خضر ذيب الحروب، وإسماعيل حسين الحروب، وخضر محمد ذيب الحروب، وعيسى محمد ذيب الحروب، ويوسف محمد ذيب الحروب، ومحمد يوسف أبو العبد الحروب، وتوفيق الحروب.

وفي بلدة قباطية جنوب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أمجد الداموني بعد مداهمة منزله، كما اعتقلت الشاب سليم راسم أبو الرب من بلدة مسيلة المجاورة.