زراعة 3000 فدان زيتون مكثف جنوب العلمين باستثمارات 300 مليون جنيه

بدأت شركة «جوجرين» أكبر مستثمري المشروع الرئاسي المليون ونصف المليون فدان في تنفيذ خطتها للعام الجاري 2022، بزراعة 3000 فدان زيتون بنظام الزراعة المكثفة في منطقة جنوب العلمين بإجمالي استثمارات 300 مليون جنيه.

كشف المهندس حسام عبدالقادر، رئيس مجلس إدارة الشركة، اليوم، عن الانتهاء من كل أعمال البنية التحتية والخدمات اللوجيستية للمشروع بالكامل من أبار وشبكات مياه رئيسية ومحطات للطاقة الشمسية ليكون المشروع الأكبر من نوعه في مصر على الإطلاق للزيتون المُكثف.

استزراع الصحراء تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الأمن الغذائي لمصر

وأوضح عبدالقادر أن «جوجرين» تسعى لخلق مجمعات زراعية مٌنتجة ومتطورة في المناطق الصحراوية تُساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الأمن الغذائي لمصر ضمن خطة القيادة السياسية في المشروع الرئاسي المليون ونصف المليون فدان، وبمفهوم عصري يراعي التغيّرات المناخية حول العالم.

وتٌعد «جوجرين» أكبر شركات المشروع الرئاسي بمحفظة أصول قدرها 21 ألف فدان انتهت من زراعة 62% من إجمالي تلك المساحة بمقدار 14 ألف فدان تم زراعتها بالكامل بزراعات الجوجوبا، والزيتون، والمزارع السمكية؛ لتكون الشركة الوحيدة التي تجاوزت شروط التملك قبل المُدة المقرر لها.

5 مليارات جنيه استثمارات في الزراعة

على صعيد متصل، أكد المهندس حسام عبدالقادر أن «جوجرين» تسير بخطوات ثابتة في زراعة 3 آلاف فدان سنويا، لتتجاوز حجم استثمارات الشركة قرابة 5 مليارات جنيه حتى الآن.