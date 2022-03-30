وفاه مُسن في مشادة كلامية مع جيرانه في الزيتون.. والنيابة تأمر بتشريح الجثة

لفظ مسن أنفاسة الأخيرة أثناء مشادة كلامية مع جيرانه في منطقة الزيتون بالقاهرة، وتم نقل الجثة الي مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لاجرءاء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمة وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وكذلك التحفظ علي كاميرات المراقبة بالمنطقة التي شهدت الواقعة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة، كما طلبت النيابة العامة استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة، وكذلك استدعاء شهود العيان، وضبط وإحضار طرف المشاجرة مع المسن المتوفي.

بداية البلاغ وتفاصيل الواقعة

وتلقي مأمور قسم شرطة الزيتون إخطارا من مستشفي السلام التخصصي بوصول مسن متوفي ، وبالإنتقال تبين العثور علي جثة مسن يدعي علي ع ع في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين إرتداء المتوفي لكامل ملابسه الداخلية والخارجية.

وكشفت التحريات بأن مشادة كلامية بين المتوفي وأحد جيرانه وأسفرت عن سقوطه علي الأرض وتوفي علي الفور، وتابعت التحريات بأن أهالي المنطقة قاموا بنقلة الي مستشفي السلام التخصصي معتقدين بأنه علي قيد الحياه ولكن طوارئ المستشفي أخطرتهم بوفاته.

ضبط أطراف المشادة الكلامية

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرف المشاجرة الآخر ، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات، فأيدها وأضاف بأنه لم يعتدي عليه المتوفي بالضرب، وأوضح أن مشادة كلامية نشبت بسبب خلافات الجيرة وأثناء المشادة ارتفع صوت المتوفي ودخل في حاله هياج شديد، ثم أمسك بقلبه وسقط علي الأرض وتوفي في الحال، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.