العثور على جثة سيدة مجهولة بمنطقة الزيتون.. والنيابة تكلف بكشف هويتها

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور علي جثة سيدة مجهولة الهوية بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة الزيتون، وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة والتأكد من وجود شبهه جنائية في من عدمه وصرحت بالدفن.

وكلفت النيابة، المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وتصوير الجثة وسحب البصمات تمهيدا لكشف هوية المتوفية واستدعاء أسرتها، كما قررت النيابة العامة التحفظ علي كاميرات المراقبة بمنطقة العثور على الجثة تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة الزيتون بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة في الشارع بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور علي جثة سيدة في العقد السادس من العمر، وبالفحص تبين أنها ترتدي كامل ملابسها، كما تبين خلو الجثة من أية إصابات ظاهرية، وتبين خلو الجثة من أية مستندات تدل علي هويتها، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

فحص بلاغات التغيب

وقال مصدر أمني إن فريق بحث يكف حاليا علي فحص جميع بلاغات التغيب في محافظة القاهرة وخاصة تلك المحاضر التي تحمل أوصاف مقاربة لأوصاف جثة السيدة المجهولة تمهيدا لكشف هويتها، وأضاف المصدر بأن مندوب من الأدلة الجنائية ذهب إلى مشرحة زينهم وقام بتصوير الجثة وسحب بصماتها، تمهيدا لتوزيع الصور علي أقسام الشرطة المختلقة في محاولة للتعرف عليها من قبل المترددين علي تلك الأقسام، بالإضافة إلى إرسال بصمات المتوفاة للأمن العام لمطابقتها بالبصمات المحفوظة لدي المصلحة.